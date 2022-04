Spiringen Urner Volksmusikreihe findet Finale in grosser «Stubetä» Im Restaurant Alte Post in Spiringen kamen am Freitag 30 Musikantinnen und Musikanten in «Stubetä-Formationen» zusammen.

Moderator Peter Kempf stellt die Stammformation Echo vom Sunnähalb vor (von links): Bernhard Kempf am Bass, Andreas Arnold und Michi Arnold. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 8. April 2022)

Zum Abschluss des Volksmusik-Programmes 2021/2022 im Restaurant Alte Post Spiringen kam kürzlich eine traditionelle «Stubetä» zur Durchführung. Das Ländlertrio Echo vom Sunnähalb wirkte als Stammformation. Die Wirtefamilie Odermatt führte die Volksmusik-Freitagabende vom November bis Anfang April weiter.

Musikredaktor Peter Kempf stellte im Herbst 2021 ein ausgewogenes Musikprogramm für die Saison 2021/2022 zusammen. Schon für den ersten Wildabend vom 25. September 2021 musste pandemiebedingt eine neue Formation gesucht werden. Bis Mitte Februar erfuhr das Musikprogramm diverse Änderungen, so war Musikredaktor Peter Kempf immer wieder auf Musikantensuche. Die Besucherzahl im alten Jahr war erwartungsgemäss nicht berauschend. Die letzten zwei Monate aber konnten die Musikanten vor voll besetztem Haus musizieren.

Eine Jungformation mit Leoni Gisler und Ueli Müller sowie Renato Roggenmoser am Bass. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 8. April 2022)

Alle Altersgruppen sind vertreten

Am Freitagabend durfte Moderator Peter Kempf über 30 Musikantinnen und Musikanten zum Teil in echten «Stubetä-Formationen» ansagen. Von der Schülerin bis zum Rentner waren alle Altersgruppen vertreten. Die Musizierenden wurden von der Wirtefamilie gratis verpflegt. Ein herzliches Dankeschön gebührt dabei der Wirtefamilie Odermatt mit ihrem Team für ihr Engagement, in der Winterszeit in Spiringen wöchentlich gute Ländlermusik geniessen zu dürfen und somit einen wertvollen Beitrag zur Förderung und Pflege dieses einmaligen Kulturgutes zu leisten. Auf Initiative des Gründungsmitglieds der AG Alte Post Spiringen, Max Büeler, unterstützte die Kulturförderstiftung Dätwyler das Restaurant Alte Post Spiringen mit einem Beitrag für ihr kulturelles Musikengagement.