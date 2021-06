Spiringen Zwei Frauen dominieren das Jungschützen-Wettschiessen 79 Jungschützinnen und Jungschützen haben ihr Können unter Beweis gestellt und sich in Spiringen gemessen.

(pd/RIN) Am vergangenen Wochenende konnten bei idealen Wettkampfbedingungen die Verantwortlichen Felix Zurfluh und Bruno Gamma von der SG Seedorf, welche auch dieses Jahr die Kantonalen Jungschützenanlässe koordinieren, 79 Jungschützinnen und Jungschützen sowie 19 Schiesslehrer am Kantonalen Jungschützen-Wettschiessen in Spiringen begrüssen. Felix Zurfluh dankte den Organisatoren für das Gastrecht in ihrem Stand.

Am Kantonalen Jungschützen-Wettschiessen hatten die Teilnehmer drei Probeschüsse, sechs Schuss Einzelfeuer und vier Schuss Seriefeuer auf die A10-Scheibe abzugeben.

Leonie Zurfluh gewann vor Simone Epp

Den diesjährigen Wettkampf gewann Leonie Zurfluh, SG Seedorf, mit 92 Punkten dank der fünf Zehner gegenüber von Simone Epp, SG Altdorf, die ebenfalls 92 Punkte erzielte, jedoch ein Zehner weniger schoss als Leonie. Den 3. Podestplatz erreichte Silvan Gisler, SG Spiringen, mit 88 Punkten. Die Kranzquote betrug 56,96 Prozent. Mit 23 Jungschützinnen und Jungschützen brachten die SG Spiringen am meisten Teilnehmende in den Stand, vor SG Amsteg-Erstfeld mit 14 und SG Altdorf mit 13 Schützinnen und Schützen.

Die Verantwortlichen konnten im Allgemeinen befriedigt feststellen, dass durchwegs gute Resultate erzielt wurden. Die Sektionswertung gewann Seedorf vor Spiringen und Sisikon. Das JS-Wettschiessen galt gleichzeitig als Vorausscheidung für den Kantonalen Gruppenmeisterschaftsfinal, bei dem die Gruppe Seedorf 1 mit 345 Punkten das beste Ergebnis ablieferte, gefolgt von Spiringen 1 mit 339 und Spiringen 5 mit 330. Von allen teilnehmenden Sektionen qualifizierte sich mindestens eine Gruppe für den Kantonalen Gruppenmeisterschaftsfinal, der am 21. August in Amsteg mit den zwölf besten Gruppen ausgetragen wird.