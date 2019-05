Spirituelle Texte werden in Altdorfer Kulturkloster musikalisch begleitet Am Sonntag hat die Buchvernissage vom verstorbenen Pater Anton Rotzetter mit einem Konzert im Kulturkloster stattgefunden. Klarinettist Stephan Britt hatte eine persönliche Verbindung zum Autor. Paul Gwerder

Sie lasen und spielten an der Vernissage; von links: Elisabeth Bernet, Annette Forster, Stephan Britt und Voichita Nica. (Bild: Paul Gwerder (Altdorf, 5. Mai 2019))

Am vergangenen Sonntagnachmittag sind viele Freunde und Verwandte von Pater Anton Rotzetter (1939-2016) ins Kulturkloster Altdorf gekommen, um bei einem klassischen Konzert zu Ehren des verstorbenen Autors und der Buchvernissage dabei zu sein. Insgesamt hat Rotzetter ungefähr 70 Bücher geschrieben. Das Letzte trägt den Titel «Der Tanz von Himmel und Erde».

Pater Anton Rotzetter galt als Meister der Spiritualität und der liturgischen Sprache. Er hat es nicht nur verstanden, die Spiritualität und Mystik des Franz von Assisi in den Kontext heutiger Erfahrung zu übersetzen, sondern auch die Glaubenserfahrung mit all ihren Momenten des Glücks sowie auch des Zweifels in die poetische Form des Gebetes, des Liedes und der Meditation zu giessen.

Anton Rotzetter lebte rund 20 Jahre im Kulturkloster

«Worte wollen Wurzeln schlagen», heisst es in einem der Texte von Anton Rotzetter. Die Worte des Schweizer Autors sind verwurzelt im Hören auf die Bibel sowie im Staunen angesichts der Schöpfung. Bruder Anton, wie er sich selbst nannte, sprach eine Sprache, die wie Musik ins Blut ging. Er liess, wie Franz von Assisi, die kleinen Dinge, Tiere und Menschen zu Wort kommen. Seine Texte liessen die Erfahrungsräume weit aufschliessen und lädt die Leser zum «Tanz der Hoffnung» ein.

Im Juni 2009 verliessen die letzten sechs Kapuziner das Kloster in Altdorf. Unter ihnen war auch Bruder Anton Rotzetter, der daraufhin nach Solothurn zog. Er war Kapuziner und Theologe und sehr engagiert in einer spirituellen Sicht auf die Schöpfung.

Lesung mit einer musikalischen Begleitung

Eröffnet wurde die Vernissage am vergangenen Sonntag von Stephan Britt mit seiner Klarinette. Dazu spielte am Klavier Voichita Nica. Stephan Britt war seit seiner Kindheit im Münstertal so vom vielfältigen und berührenden Klang der Klarinette beeindruckt und fasziniert, dass ihm klar wurde, sich zeitlebens damit beschäftigen zu wollen.

Nebst der Musik ist für Stephan Britt die Sprache der Stille eine wichtige Lebensquelle. Im Jahr 2000 suchte er für einige Tage das ehemalige Kapuzinerkloster in Altdorf auf, um sich aus dem Alltagsleben zurückzuziehen. Nach wiederholten Aufenthalten lernte er den Kapuziner und Schriftsteller Anton Rotzetter kennen und gründete mit ihm 2006 die Quatemberkonzerte «Sprache der Musik – Musik der Sprache». Diese Konzertreihe hat sich als wichtiger Kulturträger im Kanton Uri etabliert.

Das neu erschienene Buch stellten Elisabeth Bernet und Annette Forster vor, indem sie aus einigen Kapiteln etwas vorlasen. Dazu wurden die beiden Frauen während der Lesungen von Melodien aus der Klarinette von Britt begleitet. Mit dem vorgestellten Buch schliesst sich der Kreis des dichterischen Schaffens von Bruder Anton Rotzetter. Er war ein grosser Meister der religiösen Poesie und seine Texte haben im Laufe der Jahre immer mehr an Kraft und Tiefe gewonnen.

Nun weilt er nicht mehr unter uns, aber seine Dichtung wirkt weiter in den Gedichts- und Gebetsbänden. Das Buch inspiriert die Menschen zum gemeinsamen Beten, wodurch die Gottesdienste bereichert werden. Für die Zuhörer sind die Texte des neuen Buches nicht einfach verständlich und sie regen trotzdem zum Nachdenken an. «Ich war mit Pater Rotzetter sehr viel unterwegs und wir haben viele gemeinsame Kurse gegeben und es war immer sehr spannend ihm zuzuhören», erinnerte sich Elisabeth Bernet, die selber ebenfalls Theologin ist.