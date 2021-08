Sport 95-jähriger Urner holt drei Goldmedaillen an OL-Weltmeisterschaft Gleich in drei Disziplinen ist der Urner der Beste gewesen. Auf dem Weg zum Gold hat ihm auch der Langlauf geholfen.

Hat sich bewiesen: der Urner Dolfi Kempf. Bild: PD

Dass man ennet der 90 nicht mehr fit ist, hat Adolf «Dolfi» Kempf an der Senioren-WM im Orientierungslauf in der Region zwischen Budapest und dem Plattensee vom 7. bis 13. August eindeutig widerlegt. Denn: Der 95-jährige Urner hat gleich drei Goldmedaillen gewonnen. Mit seinem Alter war er der älteste Teilnehmer und dadurch in seiner Kategorie auch der Einzige am Start, heisst es in einer Mitteilung.

Stolz zeigt er seine drei WM-Goldmedaillen. Bild: PD

Doch wie hat sich Kempf auf die Weltmeisterschaft vorbereitet? Einerseits halfen die regelmässigen Ferien in Ungarn, wo er auch Wettkämpfe absolviert hat. Andererseits betreibt der 95-Jährige im Winter Langlauf und bleibt so bestens in Form.

Nachdem ihm der Lauf vom Samstag, dem Qualifikationslauf, ziemlich missraten war, konnte er sich am Tag der Entscheidung deutlich steigern. «Ich habe bei der Qualifikation am Anfang die Karte überhaupt nicht verstanden», kommentierte er sein Ergebnis. Auch im Mitteldistanz-Final brachte Adolf Kempf alle Posten ins Trockene und gewann somit ein zweites Mal Gold. «Ich musste nur alle Posten finden», sagte Adolf Kempf laut Mitteilung auf die Frage, wie es ihm denn gelaufen sei. (zgc)