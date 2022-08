Sport Alle Urner Kranzschwinger holen am Sörenberg-Schwinget eine Auszeichnung Das Resultat kann sich sehen lassen: Trotz einiger Verletzungen im Vorfeld haben die Urner gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist.

Marco Wyrsch gegen Damien Stöckli. Bild: PD

Am vergangenen Sonntag, 7. August, hat der Bergschwinget in Sörenberg stattgefunden. Dabei hat laut einer Mitteilung der Attinghauser Lukas Bissig zwar den ersten Gang gegen Sven Schurtenbeger verloren. Anschliessend habe er aber fünf Siege aneinandergereiht und schliesslich den dritten Rang erreicht. «Nicht zuletzt mit der konsequenten Bodenarbeit im sechsten Gang gegen Noe van Messel hinterliess er einen starken Eindruck», heisst es in der Mitteilung.

Lukas Bissig gegen Noe van Messel. Bild: PD

Gleich zwei Urner haben dasselbe Schicksal geteilt: Matthias Herger aus Altdorf und Stefan Arnold hatten sich im Vorfeld eine Verletzung zugezogen – Herger am Schwyzer Kantonalen am Knie, Arnold auf der Rigi am Fuss. Beide haben am Sörenberg-Schwinget mit je vier Siegen und zwei Niederlagen eine starke Leistung gezeigt. An einer Teilnahme am Eidgenössischen stehe nun nichts mehr im Wege.

Kranzschwinger hatten kein Glück gegen Marco Wyrsch

Auch die Formkurve Marco Wyrschs zeige nach oben, wie die Verantwortlichen weiter schreiben. Wyrsch startete mit drei Siegen, und zwar alle gegen Kranzschwinger. Die letzten drei Gänge musste er stellen, konnte laut Mitteilung aber auch gegen die Brüder Erich und Reto Fankhauser im vierten und fünften Gang «gut mithalten.»

Matthias Herger gegen Remo Vogel. Bild: PD

Der Altdorfer Fabian Herger ist einer von 15 Schwingern, welche noch um die verbliebenen Startplätze für das Eidgenössische Ende August kämpfen. Aus dem Bergschwinget Sörenberg geht er mit drei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage heraus. Die Verantwortlichen schreiben: «Vor allem der Sieg im letzten Gang gegen den Teilverbandskranzer Marco Heiniger dürfte ein gutes Argument für eine Selektion sein.»

Fabian Herger gegen Noah Schaller. Bild: PD

Die Bilanz vom Bergschwinget Sörenberg aus Urner Sicht: Alle angetretenen Kranzschwinger haben eine Auszeichnung geholt. In Anbetracht des starken Teilnehmerfelds könne dies durchaus als Erfolg gewertet werden. Auch die Nichtkranzer haben einen beherzten Wettkampf gezeigt, für eine Auszeichnung reichte dies jedoch nicht. (zgc)