Sport Der Rückblick zeigt: Kaum ein Sportklub hamstert so viele Titel wie der VMC Silenen Olympiabronze, Schweizer-Meister-Titel und starke Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer. Der VMC Silenen ist gut aufgestellt und bringt die GV 2021 reibungslos über die Bühne.

Der Höhepunkt der diesjährigen Hauptversammlung des VMC Silenen war die Ehrung von Linda Indergand, die dem Verein die erste olympische Medaille in der 105-jährigen Geschichte bescherte. Zu dieser geschichtsträchtigen Versammlung konnte Vereinspräsident Sandro Da Mocogno am vergangenen Freitag eine erfreuliche Zahl Ehren- und Vereinsmitglieder sowie geladener Gäste im Restaurant Sternen in Silenen begrüssen.

Die Geehrten: Aline Epp (l.), Linda Indergand, Reto Indergand, Josef Frei, Sara Baumann und das neue Ehrenmitglied Daniel Epp. Bild: pd

Die Jahresberichte des Präsidenten und des Sportleiters wurden mit grossem Applaus genehmigt und auch für die Jahresrechnung nahm die Hürde der Versammlung. Die Rechnung konnte aber nicht vollständig geschlossen werden wegen Krankheit der Kassiererin. Nach der Prüfung durch die Revisoren werden die endgültigen Zahlen den Mitgliedern zu einem späteren Zeitpunkt separat zugestellt. Das Traktandum Wahlen sah Bestätigungswahlen vor: Für den abtretenden Materialverwalter nimmt neu René Bissig Einsitz im Vorstand und als Mitglied wurde Bernhard Furger ehrenvoll gewählt. Sie leiten bis dato und in Zukunft die Geschicke des VMC Silenen: Präsident Sandro Da Mocogno, Vizepräsident Beat Zberg, Sekretär Markus Zberg, Kassierin Martina Zieri, Sportleiter Marino Müller, Tourenleiter Christian Zberg, Materialverwalter René Bissig (neu) und Mitglied Bernhard Furger (neu).

Das schaffte vor ihr keine: Linda Indergand holte die erste Bronzemedaille an Olympia für den VMC Silenen. Bild: Manuela Jans-Koch (Silenen, 29. Juli 2021)

Das Traktandum Ehrungen hat beim VMC Silenen einen besonderen Stellenwert – erhalten doch zuerst immer die Jubilare des Vereins ihre Würdigung. In diesem Jahr wurde Josef Frei für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Daniel Epp wurde mit grosser Akklamation der Versammlung die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Er war zwölf Jahre im Vorstand tätig. Daniel Epp wird auch in Zukunft dem OK-Bergrennen als Chef der Startnummernausgabe erhalten bleiben. Nun schlug aber die grosse Stunde von Sportleiter Marino Müller, der die Ehrung der verdienten Sportlerinnen und Sportler des VMC Silenen vornehmen konnte. Als absolutes Highlight stand natürlich die Bronzemedaille von Linda Indergand, gewonnen an den Olympischen Spielen von Tokio im Raum. Anschaulich und pointiert schilderte Müller, was ihn – und vermutlich alle Radsportfreunde in Uri und der gesamten Schweiz – bewegte, als der gesamte Medaillensatz im Cross-Country von den Athletinnen aus der Schweiz abgeräumt wurde.

Delia Da Mocogno in diversen Kategorien top

Die Bronzemedaille von Linda Indergand wurde bereits beim Empfang auf dem Flughafen durch Vereinsmitglieder und später von der gesamten Urner Bevölkerung gefeiert. Mit grossem Applaus wurde die grossartige Leistung von Linda Indergand von den Versammlungsmitgliedern noch einmal verdankt. Linda Indergand überzeugte aber auch an den Europa- und Weltmeisterschaften, wo sie den Sprung aufs Podest nur knapp verpasste. Weitere Weltcup-Fahrer des erfolgreichsten Urner Radsportvereins, Reto Indergand, Fabio Püntener und Melanie Tresch, wussten ebenfalls zu überzeugen. Für einen Paukenschlag sorgte Delia Da Mocogno, die sich ohne grosse Vorbereitung an die Landesmeisterschaften der Bike-Downhiller wagte und dort den Titel in ihrer Kategorie herausfuhr. Das Nachwuchstalent brillierte aber auch mit einer Silber- und Bronzemedaille, die sie an der Schweizer Meisterschaft Strasse und Einzelzeitfahren eroberte. Im jüngsten Nachwuchs holten sich die Gebrüder Chris und Tom Furrer sowie Aline Epp ebenfalls nationale Spitzenklassierungen. Triathletin Sara Baumann sorgte mit dem Weltmeistertitel im Aquabike (Schwimmen und Velofahren) für einen weiteren Titel der Silener.

Mit dem Programm für das kommende Vereinsjahr sowie dem Absenden der Vereinsmeisterschaft 2021 wurden auch die letzten Traktanden der diesjährigen Generalversammlung erledigt.