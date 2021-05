Sport Der Saisonstart ist für die Urner Nationalturner bestens gelungen Über 100 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz nahmen am Tösstaler Nationalturn-Hallenwettkampf teil. Auch eine Urner Truppe mischte sehr erfolgreich mit.

Die Urner Teilnehmer am Hallenwettkampf: (hinten von links) Roner Roman, Roner Remo, Gisler Fabio, Püntener Luca. Vorne von links: Herger Ramon, Gnos Linis, Huwyler Liam, Huwyler Noe. Bild: PD

«Endlich», dachte so mancher Athlet, als der erste Wettkampf seit langer Zeit startete. Über 100 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz nahmen die Gelegenheit wahr, am Tösstaler Nationalturn-Hallenwettkampf teilzunehmen. Unter den acht angereisten Urnern waren mit Liam Huwyler und Linus Gnos zwei Athleten am Start, die schon ihr Talent aufzeigen konnten. In der Kategorie Jugend Piccolo war gegen die zwei Attinghauser kein Kraut gewachsen, sie dominierten den Wettkampf klar und machten den Tagessieg unter sich aus, im Gang der Punktehöchsten bezwang Liam Huwyler seinen Cousin Linus Gnos mit einem herrlichen Hüfter.

Endlich wieder ein Schritt hin zu normalen Zeiten

Nicht nur bei den Jüngsten waren die Turner der Nationalturnerriege TV Bürglen sehr erfolgreich, auch die Kategorie Leistungsklasse 1 (L1) wurde von den beiden gestarteten Urnern geprägt. Roman Roner konnte nach einem guten Wettkampf die verdiente Auszeichnung entgegennehmen.

Noch besser lief es für Fabio Gisler. Nach den Vornoten noch knapp hinter der Spitze, zeigte der junge Haldiberger sein ganzes Können in den Zweikämpfen. Mit zwei gewonnenen Gängen beim Ringen mit der Note 10 sicherte er sich den Tagessieg. Die Kategorie Jugend 2 (J2) war vom Glarner Seriensieger Sales Tschudi geprägt, aber auch Ramon Herger (TV Bürglen) zeigte einen sehr guten Wettkampf und holte sich verdientermassen die Auszeichnung. Noe Huwyler musste nach sehr guter Leistung bei den Vornoten eine Niederlage im Ringen hinnehmen. Trotz Niederlage konnte sich Huwyler im vorderen Teil der Rangliste klassieren, was die Auszeichnung bedeutete.

Nicht wunschgemäss verlief der Tag für Luca Püntener. In seiner Kategorie Leistungsklasse 2 (L2) musste der Athlet die vorderen Ränge der Konkurrenz zugestehen, mit seinem abschliessenden Siegeswurf (Note 10) beim Ringen bewies er sein Potenzial aber eindrücklich.

Mit Remo Roner startete auch ein Urner in der höchsten Kategorie A. Roner zeigte einen ausgeglichenen Wettkampf, jedoch konnte er nicht ganz mit der Spitze mithalten.

Markus Imhof, der als Betreuer amtete, war sehr glücklich, dass es wieder einen Schritt in «normale Zeiten» gab. Die Nationalturner-Familie hat sich vermisst und ist froh, dass es wieder Wettkämpfe gibt.