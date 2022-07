Sport Ein Urner ist Schweizer Meister im Golf Joshua Hess hat sich während der Runden behauptet und konnte so den Pokal in die Heimat mitnehmen. In der Kategorie der Frauen hat mit Sarah Uebelhart ebenfalls eine Frau mit Urner Wurzeln gesiegt.

Joshua Hess ist Schweizer Meister im Golf. Bild: PD

«Joshua Hess hat etwas geschafft, was in unserem Golfklub eine Seltenheit ist», schreiben die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung. Der Hintergrund: Hess hat sich den Titel des U16-Schweizer-Meisters geholt. Anlässlich der Swiss-Golf-Junioren-Meisterschaften habe der Urner sich auf dem Platz des Golfclubs Zürichsee im Wettkampf über vier Runden in drei Tagen seinen Widersachern mit zwei und mehr Schlägen distanzieren können.

Erstmalig habe es an der Schweizer Meisterschaft einen Cut gegeben. Das bedeutet, dass nach zwei Runden nur die besten 30 Knaben und 15 Mädchen die letzten zwei Runden spielen können. In der Kategorie der U18-Junioren habe Joshua Hess den neunten Rang belegen können. In der Kategorie U16 holte er sich dann den Sieg.

Der Urner hat dem Wetter getrotzt

«Der Urner behauptete sich während der gesamten Spielzeit weit vorne im Klassement und schaffte es in den entscheidenden Momenten ruhig und abgeklärt sein hohes technisches Niveau zu halten, dies trotz der hohen Temperaturen und der Dauer», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Spiele hätten viermal zirka viereinhalb Stunden gedauert, jeweils einmal morgens und einmal abends über mehrere Tage.

Bei den Damen holte sich Sarah Uebelhart jeweils mit zwei Schlägen Vorsprung den Schweizer-Meister-Titel. Sie sei eine Spielerin mit Urner Wurzeln des Golfclubs Ennetsee. Uebelhart sei dies direkt nach ihrem Einsatz an den Europameisterschaften gelungen. (zgc)