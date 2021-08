sport Seedorferin qualifiziert sich für OL-Weltcup-Runde: «Nach dem schwierigen Frühling ist das eine Genugtuung für mich» Deborah Stadler hat im Frühling wegen einer Verletzung einen herben Rückschlag erlitten. Trotzdem hat sie sich nun für die Weltcup-Runde in Schweden qualifiziert – und das nicht einmal in ihrer besten Disziplin.

Bei der «Swiss Orienteering Week», die vom 17. bis 24. Juli in Arosa stattfand, waren zwei der Etappen ebenfalls Testläufe für die Nati-Kaderläuferinnen und -läufer. Nach den Testläufen hat das Selektionsgremium von Swiss Orienteering die Schweizer Delegation für die anstehende Weltcup-Runde in Idre Fjäll (Schweden) vom 12. bis 15. August bekanntgegeben. Im Norden Schwedens findet am Donnerstag, 12. August, die Langdistanz statt. Weiter geht es mit einer Mitteldistanz am Samstag, 14. August, sowie einer Staffel am Sonntag, 15. August.

Das Schweizer Team hat dabei bei den Einzeldisziplinen jeweils acht Startplätze zur Verfügung. Einer der acht Startplätze in der Disziplin Mitteldistanz ging an die Seedorferin Deborah Stadler. Somit tritt die Urnerin am Weltcup über die Mitteldistanz sowie an der Staffel für die Schweiz an. Eigentlich sei der Sprint in der Stadt ihre Spezialität. Doch in den vergangenen Jahren konnte sie technisch gute Fortschritte erzielen und wurde auch im Wald stärker. Dadurch fühle sie sich in allen Disziplinen wohl.

Die Seedorfer OL-Läuferin Deborah Stadler in Arosa im Einsatz. Bild: PD

So lief die Vorbereitung

Auf die Frage, wie sich Deborah Stadler auf die Selektionsläufe vorbereitet hat, antwortet sie: «Grundsätzlich habe ich das Training wie bisher weitergezogen. Dann habe ich aber das Training noch etwas spezifischer gestaltet mit schnelleren Einheiten und einigen OL-Trainings in ähnlichem Gelände als Vorbereitung.» Und dann sei die technische Vorbereitung hinzugekommen, wo sie sich mit alten Karten und Bildmaterial aus dem Internet spezifisch vorbereitet habe. «Zudem ging ich vor den Wettkämpfen fünf Tage vorher nach Arosa, um mich auf die Höhe vorzubereiten und einige OL-Trainings in der Umgebung zu machen.»

Natürlich fordert auch der anstehende Weltcup eine gute Vorbereitung. Sie wird schon zwei Wochen früher nach Schweden reisen, um dort noch einige Trainings vor Ort zu absolvieren. Als Vorbereitung, um besser mit dem Gelände vertraut zu werden. Zudem war sie vor einem Jahr schon in derselben Region, weshalb Deborah dieses Gelände bereits kennt.

«Aber für mediterrane OL-Läufer ist das nordische Gelände immer etwas schwieriger.»

Daher sei es wichtig, viele Erfahrungen darin zu sammeln, damit man den Nordländern in ihrem Gelände Parole bieten könne, erklärt die Seedorferin mit einem Augenzwinkern.

Herantasten nach Verletzung

Da sie diesen Frühling länger verletzt war, konnte sie einige Monate nicht rennen. Stattdessen trainierte sie mit dem Velo oder machte Aquajogging sowie Krafttraining und Alter-G (ein spezielles Laufband, in welchem die Gravitation reduziert werden kann) dazu. Durch ihre Verletzung hatte sie auch einige wichtige Wettkämpfe, wie das ursprüngliche Saisonziel – die Heim-EM – in Neuchâtel verpasst. Daher war es für sie wieder ein Herantasten. Das machte es für Deborah schwierig, ihre Form im Vergleich zu anderen Athletinnen einzuordnen. «Es hat mich aber gut gestimmt, dass ich in den vergangenen zwei Monaten wieder gut trainieren konnte und ich dadurch wusste, dass ich in dieser Hinsicht wieder zurück bin.» Ob sie mit der Selektion rechnen konnte, antwortet sie: «Schlussendlich war ich sehr zufrieden mit meinen Leistungen an den Selektionsläufen. Es war aber umso schöner, als ich dann bei den Selektionen gesehen habe, dass es gereicht hat. Gerade auch nach dem schwierigen Frühling ist das eine grosse Genugtuung für mich.»

Das Kaderbild von Deborah Stadler. Bild: PD

Um die Kosten des Spitzensportbetreibens decken zu können, hat Deborah Stadler das Glück, von der OLG KTV Altdorf und vom Kanton Uri finanziell unterstützt zu werden. Für den restlichen Betrag kommt ihre Familie auf.

Deborah studiert nebenbei Ingenieurgeologie an der ETH Zürich. Sie sagt, sie habe den Vorteil, dass sie bereits im Master gegen Ende des Studiums sei, was ihr das Koordinieren von Sport und Studium erleichtert. Da nicht mehr alles strikt vorgeschrieben sei und dies ihr dadurch mehr Freiheiten ermöglicht. Das pandemiebedingte Homeoffice war für sie ein Vorteil. Da alles online stattgefunden hat, war sie flexibler in der Planung. So konnte sie besser aufs Training und Trainingslager Rücksicht nehmen. Zudem fiel der tägliche Weg an die ETH weg, was ihr zusätzlich Zeit verschafft hat. Trotzdem gibt es Tage, an denen sie sehr ausgelastet sei, da ist sie jeweils auch sehr froh, wenn wieder etwas Ruhe eintrifft. «Aber ich bin sicherlich auch jemand, der gerne beschäftigt ist und viele verschiedene Sachen macht. Daher kann ich eigentlich gut damit umgehen», sagt Deborah Stadler.