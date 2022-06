Sport Uri TSV Altdorf gewinnt Wettkampf am Waadtländer Kantonalturnfest in Yverdon In der Kategorie Fit & Fun holte sich die Urner Truppe mit der Wertung 9,52 seinen ersten Turnfestsieg.

Nach zweijährigem Unterbruch fanden heuer wieder diverse Turnfeste statt. Der TSV Altdorf suchte sich das Waadtländer Kantonalturnfest in Yverdon aus, um seinen Leistungszustand auf die Probe zu stellen. Am vergangenen Samstagmorgen reiste eine 17-köpfige Truppe mit dem Zug in die zweitgrösste Stadt des Kantons Waadt, nach Yverdon, wo sie vom bereits vorausgereisten Oberturner Kari Kempf in Empfang genommen wurden. Der TSV Altdorf bestreitet an Turnfesten seit Jahren den «Fit & Fun»-Wettkampf. Dieser widerspiegelt die Vielseitigkeit eines Turnvereins am besten: Polysport gepaart mit Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Kondition und Teamspirit. Bereits zur Mittagszeit hatte die Urner Crew bei hochsommerlichen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze den Wettkampf zu starten.

In der ersten Disziplin galt es für vier Viererteams, in einer Fussball-Stab-Stafette möglichst viele korrekte Fussballzuspiele und Läufe mit einwandfreier Stabübergabe zu machen. In der zweiten Disziplin mussten die Viererteams in einem Rundlauf abwechselnd Pässe mit einem Basketball (via Boden) und mit einem Tennisball (direktes Zuspiel) zuspielen. Die zwei neuen Disziplinen gelangen dem TSV Altdorf am besten, sie konnten sich im ersten Wettkampfteil die Note 9,68 schreiben lassen.

«Street Racket» und «Moosgummi-Gymnastikstab»

In der dritten Disziplin spielten sich drei Fünferteams mit einem Street-Racket einen Softball zu. Nach jedem Pass musste die Position gewechselt werden. Die vierte Disziplin war eine Übung, in welcher es ums Werfen, Fangen und Laufen ging: Jeder Wettkämpfer der drei Sechserteams musste abwechselnd einen Moosgummiring einem Fänger zuwerfen, welchen dieser mit einem Stab zu fangen hatte. Dann erfolgte die Stabübergabe des Fängers zu einem anderen Werfer. Die Positionen mussten nach jeder Aktion gewechselt werden.

Von vorne: Nadine Stöckli, Romy Müller und Gianni Cantoni beim «Moosgummi-Gymnastikstab» in Aktion. Bild: PD

Auch diese ebenfalls neuen Disziplinen gelangen den Altdorfern sehr gut, sie wurden denn auch mit 9,49 bewertet. Die vorletzte Disziplin war das Spiel Achter-Ball: Während sich die sechs Spieler einen Rugby- und einen Tennisball im Weg einer Acht zuwerfen mussten, hatten die Athleten ihre Position permanent im Uhrzeigersinn zu wechseln. Dies gepaart mit gezielten Würfen durch einen Reifen, der nach jedem zweiten Durchwurf weiter gereicht werden musste. Als letzte Aufgabe galt es für die Viererteams, einen Unihockey-Parcours (Slalomlauf mit genauen Passübergaben) zu absolvieren. Während das Achter-Ball bereits bei früheren Turnfesten absolviert wurde, hatte man das Unihockey im Team angepasst. Die letzten Disziplinen wurden mit guten 9,34 bewertet.

Spannung bei der Siegerehrung

Mit grossen Erwartungen begab sich die gesamte Riege nach kurzer, flüssiger Erfrischung ins Festzelt zur Rangverkündigung. Der Turnverein Altdorf konnte in seiner Geschichte noch nie einen Turnfestsieg erzielen. Deshalb war man sehr gespannt, ob es nach einigen Podestplätzen in der jüngeren Vergangenheit dieses Mal endlich klappen würde.

Die Noten der drei Wettkampfteile ergaben zusammen einen Durchschnitt von 9,52. Mit grossem Jubel und viel Genugtuung durfte sich die Gruppe um Oberturner Kari Kempf schliesslich erstmals auf das oberste Treppchen des Siegerpodests begeben. Die zweitplatzierte Riege Forel Lavigny Amis Gym, sie erreichte 9,10, wurde somit klar distanziert. Auf dem dritten Platz landete der FTV Möhlin mit 8,91. Mit der würdig durchgeführten Preisübergabe waren die vereinsinternen Feierlichkeiten endgültig eingeläutet.

Der TSV Altdorf bei der Siegerehrung. Bild: PD

Wanderung am nächsten Tag

Nebst sportlichen Betätigungen zeichnen einen Turnverein auch gesellschaftliche und kameradschaftliche Aktivitäten aus. Dies lebt der TSV Altdorf jedes Jahr eindrücklich aus: Traditionell organisiert der TSV am nächsten Tag eine Wanderung in der Wettkampfregion. Und so reiste die Altdorfer Turnerschar am frühen Sonntagmorgen mit dem Zug von Yverdon nach Sainte-Croix. Nach der dreiviertelstündigen Fahrt durften die noch etwas müden Helden des Vortags ein ausgiebiges Frühstück geniessen. Der Reiseleiter Peter Spillmann, er reiste der Gruppe für die Wanderung extra ins Waadtland nach, führte die Altdorfer in einer knapp zweistündigen Wanderung auf den 500 Meter höher gelegenen Aussichtspunkt Aiguilles de Baulmes. Von diesem Grat aus konnte man einen grossen Teil des Waadtlandes erblicken. Wegen dunstigen Wetters blieb den Wanderern der Blick auf den Genfersee und die Mont-Blanc-Region jedoch verwehrt.

Nach kurzem Halt führte Peter Spillmann die Gruppe dann weiter zum Restaurant auf dem Mont de Baulmes d’en Haut. Dort liessen es sich die Urner natürlich nicht nehmen, die lokale Spezialität Beignets au fromage, eine frittierte Käsespeise, zu geniessen. Die kurze Mittagspause stärkte die TSVler, den restlichen Weg zurück nach Sainte-Croix erfolgreich zu absolvieren. Müde, verschwitzt, aber sehr zufrieden und mit einem grossen Rucksack voller toller Erinnerungen begaben sich die Altdorfer anschliessend auf den Heimweg nach Altdorf, welches man kurz vor halb acht erreichte. (pd/lur)