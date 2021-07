Sportlager Sportlich hochstehende Woche in Tenero Schon zum 17. Mal durften die Urner Nationalturner und Schwinger im Tessin trainieren - sie nahmen wieder einiges für die Zukunft mit.

30 Urner Nationalturner und Schwinger machten sich am Sonntag, 24.Juli auf, um in der Sonnenstube der Schweiz, dem Tessin, im Centro Sportivo Tenero (CST) die bereits traditionelle Lagerwoche zu bestreiten. Wegen der bekannten Pandemie waren für einmal nur etwa 350 Jugendliche im Centro zu Gast. Die Sonnenstube wurde ihrem Namen leider für einmal nicht gerecht, aber dem Trainingseifer taten die Regenfälle nicht im Geringsten Abbruch.

Der Outdoor Schwingplatz war immer ein Magnet für Sportler und Publikum. Bild: PD

Die Lagerwoche der Urner Nationalturner und Schwinger war wiederum sehr abwechslungsreich gestaltet, das erfahrene Leiterteam war bestrebt, allen Teilnehmern Neues zu zeigen und sie in ihrer Entwicklung weiterzubringen. Die sieben J&S Leiter konnten den jungen Athleten denn auch einiges für ihre sportliche Zukunft mitgeben. Natürlich wurde auch getestet, wie die Koordinationsfähigkeit in anderen Sportarten ist. Beim Bike-Polo, Ultimate Frisbee und Beach Volleyball, konnten die Athleten ihr Geschick unter Beweis stellen. Auch ein OL-Lauf stand auf dem Programm. Und da das Kartenlesen nicht so einfach war, mussten doch einige Zusatzmeter abgespult werden. Trotz dem feuchten Wetter wurde auch ein Crossfit Training durchgeführt. Bei diesem konnten alle Athleten ihre Leistungsgrenze testen. Nach einem anstrengenden Trainingstag durfte die wohlverdiente Abkühlung im Lago Maggiore nicht fehlen und die wurde auch gern genutzt.

Die Nationalturner und Schwinger mit ihren Leitern. Bild: PD

ENV-Präsident Kurt Zemp gab sich die Ehre

Dass die Lagerschar Besuch bekommt, ist schon fast Tradition. Weil im letzten Jahr kein Besuch kommen durfte, war dieses Jahr wiederum der «höchste» Nationalturner, ENV-Präsident Kurt Zemp, zu Gast. Der Präsident des Eidgenössischen Nationaltunverbandes war sehr angetan von der Organisation des Urner Lagers und Zemp durfte den Lagerleitern auch einen sehr grosszügigen Zustupf für die Lager Kasse überreichen.

Ein Höhepunkt des Lagers ist auch das Grillen am See. Eine gehörige Portion Fleisch wird alljährlich auf dem offenen Feuer zubereitet und von den Lagerteilnehmern genussvoll verspeist.

Beim traditionelle Grillen ist als Edelhelfer der Tessiner Schwinger Experte Edy Ritter dabei (links aussen). Bild: PD

Auch die schönste Lagerwoche geht mal zu Ende und so hiess es am Freitagmittag Zelte aufräumen und alles einpacken. Die Müdigkeit der Teilnehmer war dann bei der Heimfahrt doch spürbar und so wurde es eine ruhige Fahrt nach Hause, wo die Eltern Ihre Sprösslinge gesund und zufrieden in Empfang nehmen konnten.