SRK Infobus geht in Uri wieder auf Tour Den ganzen Mai tourt das SRK durch den Kanton Uri, um zu sensibilisieren.

Mit dem Info-Bus touren Freiwillige durch Uri. (Bild: PD)

Das Schweizerische Rote Kreuz Uri erbringt Dienstleistungen, die es ermöglichen, dass viele Menschen möglichst lange zu Hause leben und umsorgt werden können. Die Hauptdienstleistungen sind der Besuchs- und Begleitdienst mit Freiwilligen, der Entlastungsdienst für pflegende und betreuende Angehörige, der Fahrdienst sowie der Notruf.

Im Mai tourt der SRK Infobus während zweier Wochen durch jede Urner Gemeinde. Ziel der Aktion ist es, mit dem SRK Infobus einen einfachen Zugang zu Informationen zu schaffen, Angebote verschiedener Dienstleister nach Themen zu strukturieren und einen Überblick zu geben. Auch Partnerorganisation werden den Infobus während der Tour punktuell begleiten.

Welttag des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds

Verschiedene Hilfsmittel der Rheumaliga konnten für die Aktion ausgeliehen werden. Ausserdem sind das bekannte SRK-Notrufgerät zum Anfassen, ein Kaffeekrug und noch vieles mehr mit dabei.

Der Welttag des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds wird seit über 70 Jahren am 8. Mai gefeiert. An diesem Tag werden die Arbeit und das Engagement von über 11 Millionen Freiwilligen gewürdigt, welche weltweit in Namen von SRK unterwegs sind und vor Ort helfen, Leid zu vermeiden und zu lindern. Der SRK Infobus ist an diesem besonderen Tag in Amsteg und Silenen unterwegs.

Vor 150 Jahren hat Henry Dunant die Grundsätze formuliert, nach denen sich das Rote Kreuz bei seiner Arbeit noch heute richtet: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. (pd/jb)

Hinweis

Infos dazu, wann der Infobus in welcher Gemeinde haltmacht, gibt’s auf www.infobus.ch oder im Anschlagbrett der jeweiligen Gemeinden.