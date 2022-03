SRK Uri Pflegehelferinnen erhalten ihr Zertifikat 120 Unterrichtsstunden und ein 15-tägiges Praktikum absolvierten die Urnerinnen. Kürzlich hatten sie Grund zum Feiern.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen mit den Kursleiterinnen Cornelia Gisler-Musch, Petra Marschke und Irene Arnold. Bild: PD

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) begleiten, betreuen und pflegen Menschen mit einer Behinderung, die an Demenz erkrankt, chronisch krank oder betagt sind. Sie tun dies zu Hause, beim Entlastungsdienst des Rotkreuz-Kantonalverbandes Uri, bei der Spitex oder in einer Pflegeinstitution. Dabei unterstützen und ergänzen die Pflegehelferinnen und Pflegehelfer SRK das ausgebildete Pflegefachpersonal in der Pflege, Gesundheitsförderung und Teamzusammenarbeit.

Am Freitag wurde den erfolgreichen Teilnehmerinnen des Lehrgangs Pflegehelfer/-in SRK das Zertifikat in einer kleinen Feier überreicht. Sie besuchten für die Zielerreichung 120 Stunden theoretischen Unterricht sowie ein 15-tägiges Praktikum in einem Alters- und Pflegeheim, der Spitex Uri oder in einem Lager der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft. In der Theorie wurden die Teilnehmenden mittels summativer Lernkontrolle geprüft. Im praktischen Teil setzten sie die erworbenen Kenntnisse um und wurden in den Kompetenzen als Pflegehelferinnen SRK schriftlich beurteilt.

Das Zertifikat zur Pflegehelferin SRK erhielten Narsis Ataee, Sala Blakaj, Martina Frei, Anita Gisler-Gampp, Manuela Herger, Anna Imhof Tanner, Kalaimagal Jude Suthagar und Maria Lombardo. (pd/RIN)