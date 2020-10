Als sich die Leventina gegen Uri auflehnte – Staatsarchiv lädt zu Vortrag Ein Luzerner Historiker wird in Altdorf über den Aufstand in der Leventina im 18. Jahrhundert referieren. Dies geschieht im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Der runde Tisch im Staatsarchiv Uri».

Am Mittwoch wird Marco Polli-Schönborn einen Vortrag zum Leventiner Aufstand gegen die Urner Vorherrschaft halten. Der Vortrag findet im Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri in Altdorf statt und ist Teil der Veranstaltungsreihe «Der runde Tisch im Staatsarchiv Uri». Der Referent ist Historiker und Gymnasiallehrer in Luzern und hat sich in seinem Buch «Kooperation, Konfrontation, Disruption; Frühneuzeitliche Herrschaft in der alten Eidgenossenschaft vor und während des Leventiner Protests von 1754/55» eingehend mit der Thematik befasst.

Führer des Aufstands wurden öffentlich hingerichtet

Fresko mit Wappen von Uri und der Leventina in der Gemeinde Acquarossa. Bild: Staatsarchiv Uri

Für mehr als 300 Jahre - von 1480 bis 1798 - stand die südlich des Gotthards gelegene Talschaft Leventina unter der Herrschaft des Landes Uri. Über lange Zeit genoss die Urner Vogtei weitgehende politische und wirtschaftliche Freiheiten. So trat vor Ort regelmässig eine Landsgemeinde zusammen und ein lokaler Rat lenkte die Geschicke, vor allem auch im Bereich der Rechtsprechung. Zwar regierte dieser Rat im Auftrag des Urner Landvogts, tatsächlich agierte er aber praktisch unabhängig. Bereits ab Mitte des 17. Jahrhunderts machten sich in der Leventina jedoch Kräfte bemerkbar, die die fremde Herrschaft von nördlich der Alpen nicht mehr akzeptierten. An der Landsgemeinde 1754 trat dieser Widerstand offen zu Tage und im Laufe des folgenden Aufstands verhafteten die Leventiner 1755 den Urner Landvogt. Die Urner reagierten umgehend auf diese Provokation und besetzten die Leventina mit Hilfe eidgenössischer Truppen. Drei der als Rädelsführer des Aufstandes beschuldigte Männer wurden öffentlich hingerichtet und die lokale Landsgemeinde wurde abgeschafft. Die Niederschlagung des Aufstandes verschlechterte die wirtschaftliche und politische Lage der Leventiner stark und blieb wohl auch deshalb in der Erinnerung der Einheimischen sehr präsent.