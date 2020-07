Stanser Nähboutique steht vor ungewisser Zukunft Eine Nachfolge ist gefunden: Geschäftsinhaberin Margrit Schneider will den Dorfladen mitten in Stans nach gut 30 Jahren an Raphaela Leuthold übergeben – ohne finanziellen Zustupf aber geht es nicht.

Geschäftsinhaberin Margrit Schneider will den Dorfladen mitten in Stans nach gut 30 Jahren an Raphaela Leuthold übergeben. Bild: Irene Infanger (Stans, 9. Juli 2020)

Seit einigen Jahren schlummerte in Raphaela Leuthold die Idee, einen Laden wie die Kaiser Nähboutique zu übernehmen. Sie wurde jedoch nie vorstellig bei der Inhaberin, das Thema war irgendwie erledigt. Bis vor gut einem Jahr. Da wurde sie auf ein Inserat aufmerksam, in dem eine Nachfolgelösung für die Stanser Nähboutique gesucht wurde. «Ich musste nicht lange überlegen, sondern wusste sofort, dass ich das machen wollte», sagt die 32-Jährige.

Nun, einige Monate später, steht sie mit Inhaberin Margrit Schneider in eben diesem Geschäft und spricht von den Ideen und Zielen, die sie für den Stanser Dorfladen hat. Der Verkauf von Stoffen und Mercerie-Artikeln, das Flicken von Reissverschlüssen sowie die Beratung bei Projekten soll es auch künftig geben. Die ausgebildete Damen-, Herren- und Theaterschneiderin will aber neuen Wind einbringen und auch das Umgestalten von alten Stücken und Flicken von Kleidern ermöglichen. Gleichzeitig ist es Leuthold ein Anliegen, den Zugang zum Nähen zu vereinfachen und will deshalb ein offenes Atelier realisieren: ein Treffpunkt für Nähbegeisterte – egal ob Anfänger oder Experte. «Ich möchte die Euphorie fürs Nähen weitergeben und deshalb alle einladen, die sich begeistern lassen wollen.» Maschinen, Bügelanlage und Nähutensilien – alles, was es dazu braucht, steht zur Verfügung, ebenso Leuthold mit ihrem Fachwissen.

Stanser Dorfladen mit langer Tradition

Seit gut 70 Jahren ist die Kaiser Nähboutique Teil des Stanser Ladenbilds. Vor gut 30 Jahren übernahm Margrit Schneider die Nähboutique, die ihre Mutter in den 1950er-Jahren begründete. Von der geübten Näherin mit einer klaren Vorstellung bis zu Personen, die von Nähen keine Ahnung haben: «Unsere Kundschaft ist sehr breit gefächert. Interessante und schöne Kontakte haben sich in all den Jahren ergeben», blickt Margrit Schneider zurück. Mit der nahenden Pensionierung rückte jedoch die Frage ins Zentrum, wie es mit dem Geschäft weitergehen soll. Weil sich familienintern keine Lösung fand, beschloss die Inhaberin, an die Öffentlichkeit zu gehen und mittels eines Inserats nach Interessenten zu suchen. Mit Erfolg, fand sich mit Raphaela Leuthold doch die passende Nachfolgerin. Die Übernahme des Dorfladens ist für die Stanserin eine Herzensangelegenheit. «Die Dorfläden, aber auch das Nähen bedeuten ein Stück Kultur. Beides gilt es, zu erhalten», betont die junge Schneiderin.

Es braucht noch 75000 Franken

Doch ihr Wille allein genügt nicht. Die Übernahme, die Umgestaltung der Nähboutique (nachher nur noch auf einer Etage) und die Wiedereröffnung sind mit hohen Kosten verbunden. Es klafft eine Finanzierungslücke von 75000 Franken. Deshalb hat Raphaela Leuthold ein Crowdfunding gestartet, in der Hoffnung, Unterstützung zu finden. «Jetzt wird sich zeigen, ob die Nachfrage nach dem Laden tatsächlich gegeben ist. Kommt das Geld nicht zusammen, bedeutet dies das Ende der Nähboutique», sagt die Eigentümerin ganz pragmatisch. Sie hat sich auf alles eingestellt. «Die Frage, ob die Kunden weiterhin eine Nähboutique wollen, wird damit restlos geklärt», meint auch Leuthold.

Nach einem Jahr voller Ideen, Planung und Berechnungen sind beide froh, wenn endlich klar ist, wie es weitergeht. Optimistisch stimmt sie der Start des Crowdfundings, das bis Mitte August läuft. «Ist die Finanzierung geschafft, wird die Arbeit erst richtig beginnen», lächelt Leuthold hoffnungsvoll. Im August 2021 ist die Wiedereröffnung vorgesehen.