Start in die OL-Saison für ganz Uri Der OL-Cup bietet insbesondere Familien die Möglichkeit, OL-Luft zu schnuppern. Die unterschiedlichen Bahnen bieten aber für jedes Niveau die passende Herausforderung.

Beim OL-Cup können auch Familien OL-Luft schnuppern. (Bild: PD)

(pd/ml) Mit dem Einzug des Frühlings startet im Kanton Uri die OL-Saison. Bereits zum 23. Mal findet am 3., 10. und 17. April der Urner OL-Cup statt. Zahlreichen Urnern wird so kurz vor Ostern wiederum die Möglichkeit geboten, den OL-Sport zu entdecken oder die bereits vorhandenen Kenntnisse auszubauen.

Besonders Familien und Kinder profitieren gerne davon. So durften seit der ersten Austragung 1997 bereits mehr als Zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Postensuche geschickt werden.

Knifflige Routen sind garantiert

Mit Wettkämpfen in bekannten und schnell erreichbaren Laufgebieten und einfachen Bahnen sollen vor allem Familien und OL-Neulinge angesprochen werden. Doch auch bereits geübten Läufern stehen drei unterschiedliche Kategorien mit verschiedenen Streckenlängen zur Auswahl. Die Austragungen in diesem Jahr finden auf den Karten Altdorf, Bodenwald Seedorf und Bürglen statt. Der Mix aus Waldpartien und Dorf-OL bietet sowohl Anfängern als auch Könnern beste Voraussetzungen.

Neben den bereits geübten Bahnlegern Mirjam Würsten und Jan Brand steht Lara Gisler in diesem Jahr zum ersten Mal als Bahnlegerin zur Verfügung. Für sie als Attinghauserin dürften die Bahnen in ihrem Trainingsgebiet im Bodenwald jedoch keine allzu grossen Schwierigkeiten bereiten und man darf gespannt auf ihre Karteninterpretation sein. Die drei Bahnleger werden durch Routinier Thomas Hodler unterstützt. Dank seiner Hilfe sind interessante Bahnen und knifflige Routenwahlen garantiert, versprechen die Veranstalter. Besonders gespannt darf man dabei auf die überarbeitete Karte Bürglen sein. Diese wurde im Bereich Loch grosszügig erweitert und umfassend bearbeitet.

Dank der finanziellen Unterstützung der treuen Sponsoren Urner Kantonalbank, Dätwyler Stiftung, Migros Kulturprozent, Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge, Gasthaus Krone Attinghausen und Christen Automobile kann das Startgeld auch in diesem Jahr tief gehalten werden. Allen Teilnehmern mit mindestens zwei Starts winkt am Schlusslauf Erinnerungspreis.

Deborah Stadler begleitet Schulsportmeisterschaften

Gleichzeitig mit dem dritten Lauf am 17. April werden die 12. Urner Schulsportmeisterschaften im Orientierungslauf (sCOOL-Cup) durchgeführt. Das schweizweit angebotene Orientierungslauf-Schulprogramm hat im 18. Jahr seines Bestehens bereits mehr als 300000 Teilnehmer feiern dürfen. Jahr für Jahr nehmen rund 27000 Schüler von der 3. Primarstufe bis zur 3. Oberstufe daran teil und kämpfen dabei regional um Meistertitel.

Begleitet wird dieser Anlass in diesem Jahr von der Urnerin Deborah Stadler. Als Mitglied des Elite B-Kaders kann die Einheimische OL-Läuferin sowohl auf nationale als auch auf internationale Erfahrung zurückgreifen und wird den Urnern ihr Wissen weitergeben. Gestartet wird am sCOOL-Cup jeweils in Zweierteams oder einzeln auf der Karte Bürglen. Die besten Teams der Kategorien 1. bis 3. Oberstufe qualifizieren sich für den schweizerischen Schulsporttag vom 22. Mai in Basel.