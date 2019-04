Gotthard in beiden Richtungen gesperrt – Über 10 Kilometer Stau vor Airolo Für viele scheinen die Osterferien nur von kurzer Dauer gewesen zu sein. Schon am Nachmittag des Ostersonntags bildete sich vor dem südlichen Tor des Gotthards eine lange Blechlawine. Um 17:00 wurde der Gotthard laut TCS aufgrund eines Pannenfahrzeugs nun in beiden Richtungen gesperrt.

(pd/elo) Aufgrund der Sperrung des Tunnels wuchs der Stau vor Airolo am frühen Sonntagabend auf 10 Kilometer an. Die aktuelle Wartezeit beträgt über zwei Stunden.

Laut dem TCS war die Blechschlange zwischen Quinto und Airolo schon am Sonntagnachmittag ganze 8 Kilometer lang. Der grosse Rückreisestau wird allerdings erst am morgigen Ostermontag erwartet.

Auch auf der Hinreise Richtung Süden am Freitag und Samstag mussten sich die Automobilisten vor dem Gotthard gedulden. Am Samstagvormittag stauten sich die Fahrzeuge gar auf einer Länge von 14 Kilometern, was eine Wartezeit von bis zu zwei Stunden bedeutete.

#A2 - Gotthard - Chiasso - Gotthard-Tunnel in beiden ->en Tunnel gesperrt, Pannenfahrzeug — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) 21. April 2019