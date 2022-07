8 Kilometer Stau in Richtung Süden – 4 Kilometer in Richtung Norden

Die Ferienreisewelle am Gotthard rollt an: In Richtung Süden staut sich der Verkehr zwischen Erstfeld und Göschenen vor dem Gotthardtunnel auf einer Länge von 8 Kilometern. Der Zeitverlust beträgt rund 1 Stunde und 30 Minuten. In Richtung Norden staut es zwischen Quinto und Airolo auf einer Länge von 4 Kilometern. Der Zeitverlust beträgt rund 50 Minuten. Die Autobahneinfahrten Göschenen und Airolo sind gesperrt. Der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse empfiehlt die Umleitung via A13 San-Bernardino-Tunnel. Auch der Gotthardpass ist offen und normal befahrbar. (rem)