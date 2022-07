Stau auf der A2 zwischen Amsteg und Göschenen

Bereits am frühen Nachmittag staut sich der Verkehr auf der A2 Richtung Süden zwischen Amsteg und Göschenen wegen Verkehrsüberlastung auf einer Länge von 4 Kilometern. Nach Angeben des TCS verzögert sich die Reise in die Sonnenstube der Schweiz um gut 40 Minuten. Die Einfahrt in Höhe Göschenen ist gesperrt.