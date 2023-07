Ab in die Ferien! Stau am Gotthard zieht an

In vielen Kantonen beginnen die Ferien. Entsprechend zieht auch der Stau am Gotthard an. Der TCS meldet 10 Kilometer Stau und einen Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 10 Minuten. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Mit einem grossen Zeitverlust ist auch auf der Hauptstrasse Flüelen Richtung Göschenen zu rechnen. Als Alternativroute empfiehlt der TCS die A13 via San Bernardino-Tunnel.