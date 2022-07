Ferienzeit ist Stauzeit

Auch am 1.-August-Wochenende rechnet der TCS mit einem generell hohen Verkaufsaufkommen. Ein grosser Teil der Reisenden, die in den Süden fahren, tue dies an Freitagen oder Samstagen. An den Wochenenden ist deshalb mit Staus fast rund um die Uhr zu rechnen. Wer Wartezeiten vermeiden will, reist am besten unter der Woche. Laut TCS ist der Dienstag der verkehrsärmste Tag. Grundsätzlich lohne es sich, früh am Morgen oder am späteren Abend abzureisen. Zudem muss bei schönem Wetter schweizweit mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden. Noch bis Ende August werden sich wegen des Rückreiseverkehrs, insbesondere an den Wochenenden, auch lange Staus am Südportal des Gotthardtunnels bilden. In Airolo werden die längsten Wartezeiten jeweils zwischen Freitag und Sonntag, die kürzesten am Dienstag erwartet. Im Vergleich zum Hinreiseverkehr sind die Rückreisen unter der Woche und über die gesamte Zeit besser verteilt.