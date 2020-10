Stefan Indergand soll neu die Urner Finanzkontrolle leiten Der 34-jährige Urner soll die Nachfolge von Patrick Würsch antreten. Der Landrat befindet am 11. November darüber.

Stefan Indergand. Bild: PD

Stefan Indergand soll neuer Leiter der Finanzkontrolle werden. Er soll die Nachfolge von Patrick Würsch antreten, der per Ende Februar 2021 gekündigt hat. Der Regierungsrat schlägt Indergand dem Landrat an seiner Session vom 11. November zur Wahl vor. Auf die Ausschreibung der Stelle im Amtsblatt und in verschiedenen weiteren Medien sind beim Landammannamt vier Bewerbungen eingegangen.

Stefan Indergand ist verheiratet und wohnt in Schattdorf. Der 34-Jährige ist heimatberechtigt in Silenen. Er ist im Kanton Uri aufgewachsen, wo er die Grundschule in Schattdorf und danach die Kantonale Mittelschule Uri besuchte. 2013 erlangte er den Bachelor of Science in Betriebsökonomie an der Hochschule Luzern. Anschliessend absolvierte er die Ausbildung zum eidgenössischen Wirtschaftsprüfer, die er 2017 erfolgreich mit dem eidgenössischen Diplom abschloss. Während dieser Zeit arbeitete er zuletzt als Assistant Manager bei der KPMG AG, Zug. 2018 wechselte Indergand zur kantonalen Finanzkontrolle des Kantons Uri als Revisor. Als eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer war er unter anderem mit der Prüfung der Kantonsrechnung, den Amtsstellenrevisionen und den Abschlussprüfungen von kantonsnahen Institutionen betraut. Zudem arbeitete er an der methodologischen Weiterentwicklung der Finanzkontrolle mit. Stefan Indergand erfülle das Anforderungsprofil sowohl fachlich als auch menschlich, heisst es im Bericht und Antrag des Regierungsrats.

Aufsicht über gesamten Finanzhaushalt des Kantons Uri

Die Finanzkontrolle ist das oberste Fachorgan der Finanzaufsicht. Sie steht dem Landrat für die Ausübung der Oberaufsicht über die Verwaltung und die Rechtspflege sowie dem Regierungsrat und den Gerichten für die laufende finanzielle Aufsicht zur Verfügung. Die Finanzkontrolle sei fachlich unabhängig und selbstständig, heisst es im Bericht des Regierungsrats. Der Leiter der Finanzkontrolle führt zusammen mit einem kleinen Team die Finanzaufsicht über den gesamten Finanzhaushalt des Kantons Uri und prüft Anstalten und Unternehmen, denen der Staat eine öffentliche Aufgabe übertragen, Finanzhilfe gewährt oder an denen er sich finanziell beteiligt hat. Die Finanzkontrolle prüft den Bezug der Kantons- und Gemeindesteuern sowie deren rechtzeitige Ablieferung. Im Vordergrund ihrer Arbeit stehen die gesetzes- und zweckkonforme Verwendung staatlicher Mittel sowie die Transparenz und Nachvollziehbarkeit.