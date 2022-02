Stegreifmusik «Bandella Spontanella» musiziert während der Fasnacht wieder in Urner Beizen Die Stegreif-Formation tritt vom 20. Februar bis am 27. Februar in Flüelen, Schattdorf, Altdorf und Erstfeld auf.

Die Mitglieder der Formation Bandella Spontanella. Bild: PD

Die Formation Bandella Spontanella gastiert auch dieses Jahr wieder in Urner Cafés und Restaurants. Dieses Jahr startet die Auftrittsreihe am Sonntag, 20. Februar, um 14 Uhr im Restaurant Schützenstube in Flüelen. Darauf folge ab zirka 16 Uhr ein Besuch im Restaurant Mühle in Schattdorf, so die Formation.

Zu ihrem traditionellen Fasnachtsprogramm gehöre seit Jahren auch eine Visite in der Urner Residenz. Der Besuch findet am Freitag, 25. Februar, statt. Spontane Konzerte sind ab 17.15 Uhr im Café Cristall, Restaurant Schützenmatt und Hotel Höfli geplant. Am Fasnachtssonntag, 27. Februar, beteiligen sich die Stegreifler am Event «Erstfeld fätzt» und unterstützen die Katzenmusikgesellschaft bei ihrem Engagement, das Fasnachtstreiben im Dorf neu zu beleben. (mah)