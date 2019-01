Steinschlag: Strasse zwischen Schattdorf und Erstfeld gesperrt Die Gotthardstrasse ist im Gebiet Rynächt mit kleineren und grösseren Steinen verschüttet worden. Aus Sicherheitsgründen ist die Strasse zurzeit gesperrt. Als Umfahrung wird die A2 empfohlen. Florian Arnold

Am Dienstag, 1. Januar 2019, ging kurz vor 18 Uhr bei der Polizei die Meldung ein, dass in der Rynächt aus dem Gebiet «Rynächt-Fluh» die Gotthardstrasse mit kleineren und grösseren Steinen verschüttet wurde. Dies schreibt die Polizei in einer Meldung. «Es waren keine Personen, Fahrzeuge und Gebäude betroffen», so die Kantonspolizei.

Die Strasse wurde aus Sicherheitsgründen sofort gesperrt. Spezialisten beurteilten die Situation. Die Gotthardstrasse und der Fahrradstreifen zwischen dem Kreisel Rynächt in Schattdorf und dem Kreisel Lindenried in Erstfeld bleibt bis auf weiteres gesperrt.

Es wird empfohlen die gesperrte Strasse über die A2 oder zu umfahren. Am Mittwoch, 2. Januar, 9.30 Uhr erfolgt nach einer Rekognoszierung bei Tageslicht eine Neubeurteilung. Im Einsatz stehen Spezialisten des Amts für Tiefbau sowie des Betriebs Kantonsstrassen, die Feuerwehren Schattdorf und Erstfeld sowie die Kantonspolizei Uri.