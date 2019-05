Stier Viktor wartet auf den Sieger des «Kantonalen» Am 98. Urner Kantonalen Schwingfest in Bürglen vom 12. Mai 2019 wird es einen reichhaltigen Gabentempel zu bestaunen geben. Drei Lebendpreise winken den «Bösen». Noch gibt es Tickets zu erwerben.

Der Sieger des «Kantonalen» gewinnt Stier Viktor-OB, gestiftet von der Urner Kantonalbank. (Bild: PD)

(pd/pz) Schon bald gilt es ernst für das Bürgler-OK des Urner Kantonalen Schwingfestes vom Sonntag, 12. Mai. Unter Führung von Hansueli Gisler warten auf die Innerschweizer Spitzenschwinger drei Lebendpreise und auch sonst ein herrlicher Gabentempel. Nebst Pirmin Reichmuth, Joel Wicki und Andi Imhof wird fast die ganze restliche Innerschweizer Sägemehl-Elite in Bürglen um Kränze kämpfen. Nicht weniger als 12 von 14 aktiven Innerschweizer Eidgenossen haben vor, auf dem Bürgler Sportplatz im Loch anzutreten.

Sie schwingen nebst den begehrten Kränzen auch darum, wer am Abend den Siegerpreis Stier Viktor-OB oder eines der beiden Rinder in Empfang nehmen darf. Für Interessierte gibt es Bilder der Lebendpreise auf Facebook unter dem Anlass 98. Urner Kantonales Schwingfest.

Der Gabentempel kann übrigens am Samstagnachmittag, 11. Mai, ab 16 Uhr beim Schwingplatz im Loch besichtigt werden. Eine kleine Festwirtschaft lädt zu einem gemütlichen Hock und fachsimpeln über die Einteilung vom Sonntag ein. Bereits seit geraumer Zeit sind zudem bei Sport Imholz in Bürglen einige schöne Gaben im Schaufenster zu bewundern.

Schwingfest wird wohl ausverkauft sein

Bereits ist auch der Vorverkauf gut angelaufen. Der offizielle Online-Vorverkauf ist zwar beendet, aber unter www.uksv.ch/2019 gibt es mehr Informationen, wie man vorgängig an Tickets gelangt. Dank optimierter Anordnung können mit gut 2000 etwas mehr Sitzplätze angeboten werden, als noch bei der vergangenen Austragung am selben Ort. Trotzdem darf angenommen werden, dass diese am Sonntag restlos ausverkauft sein werden.