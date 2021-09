Kommentar Urner Resultat ist ein Wegweiser für die Schweiz: «Noch viel Überzeugung nötig» Das Stimmrechtsalter 16 wurde mit 68 Prozent deutlich abgelehnt. Redaktionsleiter Florian Arnold über mögliche Gründe und die Ausgangslage für Bestrebungen auf nationaler Ebene. Florian Arnold Hören Drucken Teilen

Mit einer Zweidrittelmehrheit sagt der Kanton Uri überdeutlich Nein zum Stimmrechtsalter 16. Dies kommt nicht überraschend, da dasselbe Anliegen vor 12 Jahren bereits mit 80 Prozent Nein-Stimmen verworfen wurde. Den Befürwortern ist es nicht gelungen, aufzuzeigen, was sich seither verändert haben soll. Ein kleiner Lichtblick für sie: Immerhin hat sich das Resultat um 11 Prozentpunkte in Richtung Ja bewegt.

Wählen und abstimmen kann man in Uri auch weiterhin erst ab 18. Bild: Archiv TBM

«Rechte und Pflichten gehören zusammen», respektive «wer keine Steuern zahlt, soll auch nicht darüber entscheiden»: Diese fassbaren Argumente haben die Urner mehr überzeugt, als dass im Stimmrechtsalter 16 eine Chance bestehen soll, junge Menschen früher mit Politik in Verbindung zu bringen. Enttäuschend ist das Resultat für die meisten Urner Parteien. Einzig die SVP und deren Jungpartei stellten sich dagegen – mit Erfolg. Da darf man sich fragen: Taugt der Mittelwert der Urner Parteien nicht mehr als politischer Wegweiser? Spüren Grüne, SP, FDP und CVP/Mitte das Urner Volk nicht recht?

Wer sich im Vorfeld bei den Betroffenen umgehört hat, konnte feststellen, dass die jungen Urnerinnen und Urner keinesfalls einig waren über diese Abstimmungsfrage. Ein beträchtlicher Teil der 16-Jährigen verspürte keinen Wunsch, an der Urner mitbestimmen zu können. Ein wackliges Fundament also für den Abstimmungskampf. Bleibt zu hoffen, dass jenen Jungen, die sich für ein Ja eingesetzt haben, mit diesem Resultat nicht die Lust an der Politik genommen wurde.

Ein Wegweiser ist das Urner Resultat allemal. Bestrebungen sind im Gang, das Stimmrechtsalter national zu senken. Nach diesem Sonntag ist klar: Für ein Ja ist noch viel Überzeugungsarbeit nötig.