Urner Biker geniessen einen stimmungsvollen letzten Rennabend Das sechste und damit letzte Rennen im Rahmen des EWA-Cups konnte bei idealen äusseren Bedingungen durchgeführt werden. Josef Mulle

Zum ersten Mal auf dem Podest: Die Pfüderis bei der Siegerehrung. (Bild: Josef Mulle, 19. Juni 2019)

In den meisten Kategorien waren vor der letzten Austragung am Mittwochabend, 19. Juni, die Würfel um den Gesamtsieg der diesjährigen Abendrennen bereits gefallen. Dennoch wurde den Zuschauern, unter ihnen als Vertreter der Sponsorenfirma Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung EWA, spannender Bikesport geboten.

Den Auftakt machten die Pfüderis, die zum zweiten Mal im Einsatz standen und mit ihren Laufrädern auch schon um einen Pokal sprinteten. Aufs Treppchen steigen durften schliesslich Ennio Amrhein, Lana Kieliger und Nino Strüby.

Bikerennen mit Handicap-Formel

In der Kategorie U9 gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und obwohl Mattia Frei hauchdünn vor Ben Walker siegte, konnte er diesem den Gesamtsieg nicht mehr streitig machen. Tagesdritter, und auch Dritter in der Gesamtwertung, wurde Fionn Wicki. Elina Tresch, VMC Erstfeld, stand bei den U11-Mädchen schon vor diesem Rennen als Gesamtsiegerin fest, während ihr Klubkollege Livio Gerig mit einem erneuten Sieg ebenfalls das Punktemaximum erreichte.

Ab der Kategorie U11 bis hin zur Elite wurden die letzten Entscheidungen der Abendrennen des EWA-Cups in der Handicap-Formel ausgefahren. Diesen letzten Einsatz nutzten in den meisten Fällen die bisher Führenden in der Gesamtwertung, mit einem erneuten Sieg ihre Vormachtstellung noch einmal zu untermauern.

Elena Frei, VMC Erstfeld, gewann in der Kategorie U13 ebenso überlegen wie Corsin Schuler in der gleichen Kategorie bei den Knaben. In der Kategorie U15 sicherten sich Aline Epp und Aaron Zberg den Gesamtsieg, während bei den Frauen U17 Lorena Leu, VMC Erstfeld, mit dem Tagessieg das begehrte Punktemaximum holte.

Alle Gesamtersten stellten sich zum Siegerbild, zusammen mit Petra Herger, Wettkampfsportkommission SRB Uri, und Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung EWA. (Bild: Josef Mulle, 19. Juni 2019)

Gespannt wartete das Publikum auf den Einsatz der Junioren U23 und der Elitekategorien, wo mit Fabio Püntener ein Weltcupfahrer im Einsatz stand. Das unbestrittene Silener Nachwuchstalent, das bis auf zwei Ausnahmen (Weltcuprennen/LAP) an allen Abendrennen am Start war, enttäuschte seine Anhänger nicht und gewann sicher vor seinem stärksten Widersacher, Patrick Tresch. «Der Tages- und Gesamtsieg des EWA-Cups freut mich natürlich. Es ist immer etwas Spezielles, vor heimischem Publikum zu fahren, darum freue ich mich auch auf den Start in Andermatt und hoffe natürlich auf viele treue Urner Fans», so der sympathische Jungsportler.

Auch im nächsten Jahr Abendrennen

Bei den Frauen siegte ebenso überlegen Melanie Tresch, Strüby BiXS-Team, die nebst ihren nationalen und internationalen Einsätzen immer auch wieder zu den EWA-Cup-Rennen in den Plattischachen zurückkehrt. Die Treue zu den Abendrennen wurde auch für Patrick Tresch, Strüby BiXS-Team, mit dem Kategoriensieg bei den Amateuren/Elite/Masters belohnt. In das Buch der Kategoriengesamtsieger liessen sich auch Nik Küttel, VMC Silenen, (U17) und Roman Zberg, VMC Silenen, (U19) eintragen.

Im Rahmen der Würdigung der Leistungen überbrachte Werner Jauch die Botschaft, dass das EWA auch im kommenden Jahr die gesamte Infrastruktur im Plattischachen zur Verfügung stellt und auch das Sponsoring im gewohnten Rahmen weiterführt. Das verdankten die Sportler und Verantwortlichen des SRB Uri mit grossem Applaus.