Strahler zeigen in Altdorf ihre funkelnden Schätze 70 Aussteller präsentierten an den Urner Mineralientagen ihre schönsten Kristalle. Die Ausstellung lockte rund 1200 Besucher an. Claudia Naujoks

An verschiedenen Ständen konnten die Besucher die funkelnden Schätze bestaunen. (Bild: Claudia Naujoks, Altdorf, 31. August 2019)

Als hätte der neue Börsenleiter Stefan Püntener und sein OK-Team die Schatzkammer des Ali Baba aus dem berühmten Märchen aus der Sammlung «1000 und eine Nacht» geöffnet, so glitzerte und funkelte es aus allen Richtungen in den Räumlichkeiten an der Dätwylerstrasse 27 in Altdorf an den 57. Urner Mineralientagen. Mit 70 Ausstellern waren 20 mehr als im Vorjahr dabei. So wurde gar ein zweiter Ausstellungsraum im Keller hergerichtet.

Dort befand sich auch die Sonderschau «Schätze der Göscheneralp», die von den drei Strahlern Jost Herger aus Seedorf sowie Frank Woldert aus Deutschland und Rudolf König aus Österreich mit ihren ausgewählten Steinen bestückt worden war. In vier Vitrinen konnten zum Beispiel Rosafluorit, Rauchquarz, glasklarer Bergkristall, Pyrit und Kalzit allein und in Kombination bewundert werden. Nicht zuletzt war es die 1 Meter grosse Kristallgruppe, die sofort beim Betreten des Raums die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich lenkte. «Nicht nur die glasklare Schönheit und die Ehrfurcht vor den während Millionen Jahren herangewachsenen Wunderwerken der Natur, sondern eben vor allem auch die Bergungsgeschichte, die der Strahler mit jedem Stein verbindet, ist das, was dieses Hobby so faszinierend und erfüllend macht», sagte Franz Tresch, ehemaliger Börsenleiter, der auch dieses Jahr mit seiner Frau zusammen einen Stand mit seinen Funden betreibt.

Aussteller kommen gar aus Deutschland und Österreich

Die rund 1200 Besucher konnten jedoch auch Schmuck, Strahlerzubehör, Kunstdruckerzeugnisse zum Thema Kristalle, Fachbücher und Werkzeuge erwerben. Einer von den Anbietern war Walter Rinderer, der das Angebotene selbst herstellt. Die Arbeit habe er als Kind von einem Hof- und Wagenschmied abgeschaut und sich in das Metier reingearbeitet. Er hatte Spitz- und Flacheisen und gekröpfte Stahlhaken zum Ausräumen von Klüften im Angebot.

Die Aussteller stammten aus der ganzen Schweiz, Deutschland und Österreich. Viele waren zum ersten Mal an den Urner Mineralientagen, so auch Bettina und Emil Grünenfelder aus Luzern. Sie sind seit vier Jahren aktiv und mit einem Kollegen zusammen auf die Börse gekommen, da sie inzwischen auch einen gewissen Grundstock an Steinen zeigen können. Ihre Funde stammen aus dem Safiental in Graubünden. «Die Strahlerszene ist eine sehr familiäre und kollegiale Gemeinschaft, wir fühlen uns wohl hier und es ist überhaupt keine Konkurrenz untereinander spürbar», stellte Bettina Grünenfelder fest. Auch aus dem Tessin zeigten Strahler vor allem Funde aus dem Gotthardgebiet, darunter auch wunderschöne schwarzmetallisch glänzende Eisenrosen und leuchtend blaue Azurite Malachite.

Plattform für Austausch und Begegnungen

Vielfalt zeigte sich nicht nur bei den Farben auf den Tischen, sondern auch bei den Besuchern: Interessierte jeden Alters begutachteten die Funde. Familien mit Kindern sah man eher bei den Schmuckständen. An vielen Orten wurde heiss diskutiert und gefachsimpelt. «Das ist genau das Ziel dieser Veranstaltung. Sie soll eine Plattform für Begegnungen und Austausch sein», meinte Stefan Püntener. Es sei ihm ein grosses Anliegen, an den rund 40 freiwilligen Helfern ein Lob auszusprechen, die beim Auf- und Abbau mitangepackt haben. «Nur mit ihnen kann diese Veranstaltung überhaupt so durchgeführt werden», betonte der Börsenleiter.