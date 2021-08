Strassenbau In Uri wird an drei Orten der Belag ersetzt Die Baudirektion saniert einen Teil des Urner Strassennetzes. Zwischen dem 9. und 18. August 2021 wird auf mehreren Strassenabschnitten in drei Gemeinden gearbeitet. Die Kosten betragen rund 100'000 Franken.

In Bürglen, Schattdorf und Silenen wird im August auf gewissen Strassen Abschnitten der Belag ersetzt. Dies teilt die Baudirektion des Kantons Uri mit. Es sei eine Investition in die Sicherheit des Strassennetzes und koste rund 100'000 Franken.

Den Anfang machen die Arbeiten auf der H17 Klausenstrasse beim Restaurant Gasthof in Bürglen. An zwei Tagen (9. und 10. August) wird auf einer Länge von 50 Metern der Strassenbelag ersetzt. Der Verkehr wird jederzeit einspurig geführt. Im Einsatz stehen tagsüber ein Verkehrsdienst und in der Nacht eine Lichtsignalanlage.

Auf der K24 Rynächtstrasse in Schattdorf werden am 11. und 12. August in zwei Nachteinsätzen zwischen 19.30 Uhr und 5.00 Uhr auf der Höhe der Skoda-Garage die Arbeiten ausgeführt. Tagsüber ist die 50 Meter lange Strecke zweispurig befahrbar.

Auf der K2 Gotthardstrasse in Silenen (Bereich Ellbogenkapelle in Richtung Schützen) werden drei Strassenabschnitte von total 100 Metern saniert. Die Arbeiten finden vom 16. bis 18. August tagsüber statt. Die Strasse ist immer einspurig befahrbar. In der Nacht wird eine Lichtsignalanlage eingesetzt. Blaulichtorganisationen können die Baustellen jederzeit passieren. (nke)