Strassenverkehr Mit Auto in niederländisches Wohnmobil geprallt: Gotthardtunnel nach Unfall drei Stunden lang gesperrt Der Gotthardtunnel musste am Dienstagmorgen gesperrt werden. Grund war eine Kollision zwischen einem Auto und einem Wohnmobil. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Der Autolenker erlitt leichte Verletzungen. Bild: PD

Kein Weiterkommen mehr rund um den Gotthard: Am Dienstag war der Tunnel um die Mittagszeit in beide Richtungen gesperrt. Grund dafür war ein Unfall, wie die Urner Polizei mitteilt. Darin involviert waren ein Wohnmobil sowie ein Auto.

Gemäss Polizei ereignete sich die Kollision kurz vor 11 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Kontrollschildern des Kantons Basel-Stadt in Richtungen Süden. Dabei stiess er mit dem voranfahrenden Wohnmobil mit niederländischen Kontrollschildern zusammen. Dadurch wurde das Wohnmobil in die rechtsseitige Tunnelwand gedrückt. Der 73-jährige Lenker des Wohnmobils blieb unverletzt. Seine 64-jährige Beifahrerin sowie der 85-jährige Autolenker erlitten derweil leichte Verletzungen. Sie wurden ins Kantonsspital nach Altdorf sowie in ein ausserkantonales Spital gebracht.

Der 73-jährige Lenker des Wohnmobils blieb unverletzt. Bild: PD

Warum es zur Kollision kam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 25’000 Franken. Dazu blieb der Gotthardtunnel für Rettungs- und Aufräumarbeiten etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Der Verkehr wurde dabei über die A13 geleitet. Der TCS vermeldete zwischenzeitlich um die sechs Kilometer Stau zwischen Amsteg und Göschenen mit einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde sowie sechs Kilometer Stau zwischen Quinto und dem Gotthardtunnel. Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst des Kantonspitals Uri, der Rettungsdienst Tre Valli Soccorso, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein Abschleppunternehmen und die Kantonspolizei Uri. (lga)