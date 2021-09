Studienwoche Studierende der Hochschule Luzern untersuchen die Nützlichkeit eines Bike-Sharing-Angebots in Uri Während einer Studienwoche haben 20 junge Erwachsene Einblicke in die Urner Tourismus- und Mobilitätsentwicklung erhalten und einen eigenen Beitrag geleistet.

In der vergangenen Woche haben 20 Studierende der Hochschule Luzern mit Urner Partnern Projekte in den Bereichen Tourismus, Mobilität und Wirtschaft durchgeführt. Diese interdisziplinäre Studienwoche in der Bergheimatschule Gurtnellen fand bereits zum dritten Mal statt, wie das Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr mitteilt.

Die interdisziplinäre Studienwoche der Hochschule Luzern fand in den Räumlichkeiten der Bergheimatschule Gurtnellen statt. Bild: PD

Im Rahmen der Fallstudien erarbeiteten die Studierenden Ideen für die touristische Attraktivitätssteigerung der Zwischensaison in Andermatt oder sie entwickelten Ansätze zur Umsetzung einer Plastik-Recycling-Anlage im Kanton Uri. Im Bereich der Mobilität wurde geprüft, ob ein Bike-Sharing-Angebot und andere neue Mobilitätsformen die verkehrliche Erschliessung optimieren und nachhaltiger machen könnten.

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind ist vom Mehrwert für Uri überzeugt: «Das Logistikum Schweiz arbeitet mit der Hochschule Luzern am Aufbau eines Masterstudien-Angebots im Kanton Uri. Durch Aktivitäten wie der Studienwoche in Gurtnellen profitieren wir bereits jetzt. Denn durch solche Bildungsangebote lernen junge, talentierte Studierende aus der ganzen Schweiz unseren Kanton kennen.» (jb)