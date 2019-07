Balkon-Konzert in Altdorf: Sturm und Regen führt zu Abbruch Beim Balkon-Konzert hatte die Urner Band Colster Pech mit dem Wetter. Am kommenden Samstag, 13. Juli, tritt eine Zürcher Folk-Band vor dem Theater Uri auf.

Die Band Colster konnte nur kurz auf dem Balkon des Theaters Uri spielen. (Bild: Markus Zwyssig, Altdorf, 6. Juli 2019)

(pd/MZ) Die Urner Band Colster hatte am Samstagnachmittag einen ungewollt kurzen Auftritt auf dem Balkon des Theaters Uri. Das Publikum hatte es sich auf Liegestühlen und Sitzbänken gemütlich gemacht. Da machte die schlechte Witterung der Sängerin und den Musikern einen Strich durch die Rechnung. Dafür spielte Colster am Abend beim Restaurant Schützenmatte im Trockenen über eine Stunde lang ein ungestörtes Konzert.

Am kommenden Samstag, 15. Juli, geht es weiter mit Black Sea Dahu. Im Zentrum der Zürcher Folkband steht Janine Cathrein. Am Anfang war das Gedicht: Cathrein schrieb und schrieb, fasziniert von der Tatsache, Gefühle in Worte umzusetzen und dadurch Menschen berühren zu können. Sie wäre wohl im Journalismus oder mit der Geige am Konservatorium gelandet, doch kam die Gitarre ins Spiel. Dadurch eröffnete sich ihr eine neue Welt.

Die Liebe zum Surfen und ein Fabelwesen

Die Zürcher Fahrradkurierin übte und komponierte fortan ununterbrochen, verband ihre Worte mit Klängen. Das war der Ursprung von Black Sea Dahu. Der Name verbindet Cathreins Liebe zum Surfen mit dem Schweizer Fabelwesen Dahu, welches unterschiedlich lange Beine besitzt – ein sehnsüchtiges wie schräges Bild. Auf Reisen wurden die Songs vorgetragen und eine Band zusammengestellt, der auch ihre Geschwister angehören. In der Kombination ergibt das wunderbare, mehrstimmige Gesänge mit Cathreins dunkler, warmer Stimme als Markenzeichen, untermalt von Cello, Gitarre, Bass, Keys und Schlagwerk.

Musik, die berührt, Kraft gibt und authentisch sowie spürbar ist, weil hier echte Menschen am Werk sind. Und unabhängig der Zukunftsaussichten wird klar: Am Ende bleibt die Musik. Mit «In Case I Fall For You» ist der Folkband Black Sea Dahu ein veritabler Ohrwurm gelungen. Dieser und noch viel mehr ist am kommenden Samstag, 15. Juli, von 15 bis 18 Uhr auf dem Balkon des Theaters Uri zu hören.