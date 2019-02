Superhelden ziehen in Gurtnellen ein Am Freitag, 22. Februar, fand in Gurtnellen der Fasnachtsumzug der Kreisschule Urner Oberland statt. Der Tag stand im Zeichen von heldenhaften Vorbildern.

Die Schüler des Urner Oberlands haben als Superhelden das Dorf erobert. (Bild: PD, Gurtnellen, 22. Februar 2019)

(pd/jb) Der diesjährige Fasnachtsumzug der Kreisschule Urner Oberland (KSUO) Gurtnellen fand unter dem Motto Superhelden statt. Sich einmal als Superheld fühlen, das ist ein Traum, den jeder in sich trägt. Dementsprechend freuten sich die Schüler über das Thema. Am Freitag, 22. Februar, präsentierten die Schüler von der 1. bis zur 9. Klasse ihre Nummern am traditionellen «Katzenmusik-Umzug».

Kostüme im Unterricht gestaltet

Früher begeisterten Pippi Langstrumpf oder Winnetou. Heute sind es Lady Bug, Super Mario, die Ninja Turtles, Die Superhelden, die Ghostbusters, Thor und Wonderwoman, Spiderman, Superman/-woman oder Batman/Catwoman, welche die Kinder und Jugendlichen der KSUO Gurtnellen faszinieren.

Die Schüler des Urner Oberlands haben als Superhelden das Dorf erobert. (Bild: PD, Gurtnellen, 22. Februar 2019)

Die Schüler des Urner Oberlands haben als Superhelden das Dorf erobert. (Bild: PD, Gurtnellen, 22. Februar 2019)

So wurden im Unterricht fleissig Kostüme zu diesen Motiven gebastelt und der Bevölkerung des Urner Oberlands kurz vor den Fasnachtsferien präsentiert – dies bei strahlendem Sonnenschein. Zum Schluss gab’s für alle Beteiligten noch einen Punsch, ein Mutschli und ein Schoggi-Branchli.

Die Schüler des Urner Oberlands haben als Superhelden das Dorf erobert. (Bild: PD, Gurtnellen, 22. Februar 2019)

Die Verantwortlichen der KSUO bedanken sich in ihre Mitteilung beim Schulrat fürs Spendieren des Imbisses - ebenso bei den Bläsern sowie dem Faschingsverein Gurtnellen, die diesen Umzug zu möglich machten. Zufrieden und motiviert wurden mit diesem Anlass die Ferien in Angriff genommen und manch einer fühlte sich wohl inspiriert von all diesen Vorbildern.