Svit Zentralschweiz Verband arbeitet an Ausbau des Schulangebots Der SVIT Zentralschweiz, der Verband der Immobilienwirtschaft, blickte an der GV auf kommende Projekte.

René Röthlisberger, Präsident Wirtschaft Uri, mit Deborah Stoll, Präsidentin Svit Zentralschweiz. Bild: PD

Svit Zentralschweiz, der Verband der Immobilienwirtschaft, war im vergangenen Jahr sehr aktiv, wie Präsidentin Deborah Stoll den knapp 100 GV-Teilnehmenden im Hotel Bellevue Terminus in Engelberg aufzeigte. Die neu eingestellten Nicole Kirch (Geschäftsführerin) und Nathalia Hofer (Schulleiterin) erarbeiteten im Frühjahr zusammen mit dem Vorstand ein Marketingkonzept, das sich primär mit der Weiterentwicklung des Schulangebots beschäftigt. Zentrales Element sei der neue Lehrgang zum Fachausweis Immobilienvermarktung, der im August 2022 erstmals durchgeführt werden soll, sowie ein Kurs für Quereinsteiger.

Zu einem Wechsel kam es im Vorstand von Svit Zentralschweiz. Auf den Buchrainer Marc Furrer folgt der Oberkircher Patrik Fischer, der sich neu um das Ressort Finanzen kümmern wird. Auch in diesem Jahr unterstützt Svit Zentralschweiz wiederum eine gemeinnützige Organisation. Der Check im Wert von 1000 Franken geht diesmal an das Alters- und Pflegezentrums Erlenhaus in Engelberg. (api)