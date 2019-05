SVP Altdorf spricht sich für Kunstrasenplatz aus Der Vorstand der SVP Altdorf unterstützt die Vorlage, über welche die Stimmbürger am 19. Mai befinden werden. Die Ortspartei kritisiert die Sparpolitik des Gemeinderats, nimmt aber gleichzeitig auch den FC Altdorf in die Pflicht.

(pd/pz) «Bekanntlich schätzt die SVP einen sparsamen Umgang mit dem Gemeindehaushalt. Gleichzeitig musste der Vorstand aber in jüngster Vergangenheit einen eher wenig sorgsamen Umgang mit den Finanzen feststellen», schreibt die SVP Altdorf am Donnerstag in einer Mitteilung. Sie meint damit zum Beispiel den Neubau der Turnhalle Hagen für über 14 Millionen Franken oder an die Instandsetzung der Schützengasse im Dorfkern. «Beides schöne Bauten, aber diese hätten sicherlich günstiger realisiert werden können», ist die SVP der Meinung.

«Jetzt will die Gemeinde plötzlich die Spar-Karte spielen», so die Ortspartei und spielt damit auf die Haltung des Altdorfer Gemeinderats zum Kunstrasen-Projekt an. Der Vorstand sei sich bewusst, dass der geplante Kunstrasenplatz wohl zu den teureren Projekten gehöre. Doch der Gemeinderat hätte weder einen alternativen Standort gefunden, noch eine günstigere Lösung aufgezeigt. Die SVP ist aber auch der Meinung, dass eine grössere finanzielle Beteiligung des FC Altdorf wünschenswert wäre. Weil der Naturrasen jährlich mit Oberflächenwasser aus dem Bannwald überschwemmt würde, ist für die SVP klar, dass mittel- bis langfristig für den Platz eine Lösung gefunden muss. Die SVP wird deutlich:

«Das Projekt darf aber nicht auf Kosten der Jugend und des Sports auf die lange Bank geschoben werden.»

Günstiger werde es bestimmt nicht. Aufgrund dieser Überlegungen hat sich der Vorstand einstimmig für das Kreditbegehren für den Bau eines Kunstrasenplatzes ausgesprochen und empfiehlt die Ja-Parole. «Der Altdorfer Fussball hat einen zeitgemässen Fussballplatz auf der Suworowmatte verdient», lautet der Tenor.

Entwicklungsstrategie wird kritisiert

An der Sitzung wurde auch die Entwicklungsstrategie von Altdorf thematisiert. Dabei wurde die unkritische Haltung gegenüber der Entwicklung des Areals beim Bahnhof zum zweiten Zentrum erwähnt. Die geplanten radikalen Filialschliessungen der Urner Kantonalbank würden aufzeigen, dass mittelfristig diejenige im Altdorfer Dorfkern geopfert werden soll. «Damit wird der Dorfkern weiter unattraktiv, Arbeitsplätze ziehen weg, das Gewerbe im Dorf wird weiter unter Druck geraten», hält die SVP fest. Denn gleichzeitig würde der Standort am Bahnhof nie die Attraktivität des Dorfkerns erreichen können. Laut der Partei ist Altdorf zu klein für zwei Zentren. Die SVP fordert den Gemeinderat auf, zugunsten des Dorfkerns die Entwicklungsstrategie zu überdenken und eine kritischere Haltung gegenüber den Plänen der Urner Kantonalbank einzunehmen.

Als weiteres Thema wurde die Kandidatur von Pascal Blöchlinger als Nationalrat einstimmig unterstützt. Die Mitglieder der Ortspartei werden aufgefordert, an der Nominationsversammlung der Kantonalpartei am 23. Mai Blöchlingers Kandidatur zu unterstützen.