SVP-Ortspartei Altdorf, Flüelen, Sisikon will Sitze dazugewinnen Auf den zurücktretenden Präsidenten André Hauger folgt ein Co-Präsidium. An der GV wurden auch die Kandidaten für die Landratswahlen vom 8. März 2020 nominiert.

Regierungsratskandidat Christian Arnold mit den Landratskandidaten Elias Arnold, Bärti Widmer, Claudia Brunner (alle Altdorf), Pascal Arnold (Flüelen), Fabio Affentranger und Pascal Blöchlinger (beide Altdorf). Bild: PD

(pz) Nach Jahresbericht und Jahresrechnung wurde der Vorstand neu gewählt. Aufgrund des Rücktritts von Präsident André Hauger wird die Ortspartei neu von einem Co-Präsidium geführt. Dies gab die Ortspartei in einer Mitteilung bekannt. Gewählt als Co-Präsidenten wurden Adrian Dittli und Elias Arnold aus Altdorf. Auch das Amt des Sekretärs wurde neu belegt. Adrian Imholz übernimmt für Pascal Blöchlinger. Dieser wird jedoch weiterhin als Mitglied im Vorstand vertreten sein.

Neu in den Vorstand gewählt wurde Fabio Affentranger. Weiter wurden Petra Simmen, Urs Zgraggen und André Hauger als Mitglieder des Vorstands wiedergewählt.

Auf Kandidatur in Sisikon wird verzichtet

Das wichtigste Traktandum der Versammlung war die Nomination der Kandidaten für die kommenden Landratswahlen. In Altdorf stellen sich die zwei bisherigen Landräte Pascal Blöchlinger und Elias Arnold zur Wiederwahl. Neu kandidieren Fabio Affentrager (Präsident Junge SVP Uri), Claudia Brunner, Michael von Mentlen, André Gisler, Albert Widmer und Adrian Imholz. In Flüelen, wo die SVP bisher nicht im Kantonsparlament vertreten war, wurde mit Pascal Arnold ein Ur-Flüeler nominiert, der in den Wahlkampf steigt, um einen der drei Sitze zu gewinnen. In Sisikon wird auf eine Kandidatur verzichtet, da sich laut Ortspartei auch keine Vakanz abzeichnet.

«Der Vorstand ist überzeugt mit den in den Gemeinden gut verankerten Kandidaten einen spannenden Wahlkampf zu führen und am Ende ein gutes Ergebnis zu erzielen», heisst es in der Mitteilung weiter. Ziel sei es, die drei Altdorfer Sitze der SVP zu verteidigen und mit Claudia Brunner einen vierten Sitz dazuzugewinnen. In Flüelen ist man mit Pascal Arnold guter Dinge, dass man einen Sitz gewinnen kann. Des Weiteren hat SVP-Uri-Präsident und Regierungsratskandidat Christian Arnold über den Wahlkampf in Uri informiert. Die Ortspartei wird ihn bei seiner Kandidatur voll und ganz unterstützen.