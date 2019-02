SVP Schächental wird über Wahlkampf informiert An der Generalversammlung der SVP-Ortspartei Schächental wurde auf ein arbeitsintensives Jahr zurückgeblickt. Der Vorstand bleibt unverändert und plant bereits auch für 2020.

Von links: Wahlkommissionspräsident Fabio Affentranger zusammen mit den SVP-Schächental-Vorstandsmitgliedern Roman Osusky, Hansueli Gisler, Toni Mächler und Max Baumann. (Bild: PD (Bürglen, 29. Januar 2019))

Zur GV der SVP-Ortspartei Schächental vom 29. Januar durfte Präsident Hansueli Gisler im Restaurant Schützenhaus in Bürglen zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüssen. Einen speziellen Willkommensgruss widmete der Vorsitzende an den ehemaligen Landratspräsidenten Josef Schuler, Spiringen, und an den Wahlkommissionspräsidenten der SVP Uri, Fabio Affentranger, Altdorf.

Im Jahresbericht erwähnte der Präsident neben andern Änderungen vor allem den Wechsel in den Gemeindepräsidien von Bürglen (Luzia Gisler für Markus Frösch) und Unterschächen (Iwan Imholz für Ambros Arnold). Für Gesprächsstoff habe für die Schächentaler im Jahr 2018 vor allem die Einführung der Tempo-30-Zone auf der Klausenstrasse durch den Dorfkern von Bürglen gesorgt. «Ebenfalls weiterhin beschäftigen wird uns die Umsetzung der WOV, und zwar aufgrund der diversen Einsprachen und der geplanten flankierenden Massnahmen», betonte Gisler.

Weitere Bürgler Aspekte im Jahr 2019 dürften gemäss Gisler die Überarbeitung der neuen Gemeindeordnung, die Parkplatzbewirtschaftung und auch das «Pfarrmätteli» sein. Daneben werde man sich mit Themen im Energiebereich, aber auch mit der Schliessung von Post- und UKB-Filialen beschäftigen müssen. «Umso mehr ist es für unsere gemeinsame Zukunft von grosser Bedeutung und Wichtigkeit, dass wir interessierte Bürger, die unser Gedankengut mittragen, zur Übernahme von öffentlichen gemeinnützigen Ämtern begeistern und wählen können», so Gisler.

Rückblick auf gelungene Jubiläumsfeier

An der GV wurde auch auf das gelungene Jubiläumsfest «20 Jahre SVP Uri» vom 7. Dezember 2018 in Schattdorf zurückgeblickt. Dort durfte man zusammen mit Gästen aus der nationalen und der regionalen Politik gemütlich feiern. Dem OK-Präsidenten dieses Anlasses, Patrick Planzer, Bürglen, und seinen Helfern sprach Hansueli Gisler nochmals ein herzliches Dankeschön aus.

Kassier Toni Mächler konnte an der GV erfreulicherweise einen positiven Rechnungsabschluss präsentieren. In diesem Zusammenhang bedankte er sich auch bei allen Mitgliedern und Sympathisanten der SVP Schächental für ihre Unterstützung.

Drei Vorstandsmitglieder werden bestätigt

Im Vorstand der SVP-Ortspartei Schächental wurden Präsident Hansueli Gisler Bürglen, Vizepräsident Alois Arnold-Fassbind, Bürglen, und Mitglied Anton Arnold, Unterschächen, für zwei weitere Jahre bestätigt. Mehrere Mitglieder der SVP Schächental werden sich am 7. Juli 2019 beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Flüelen als Helfer beteiligen.

Affentranger richtet Appell an Mitglieder

Fabio Affentranger, Präsident der Wahlkommission der SVP Uri, berichtete über die Aktivitäten für die Wahlen auf nationaler (2019) und kantonaler Ebene (2020). Er betonte, dass er im Alleingang keine Wahlen gewinnen könne. «Nur wenn wir alle zusammen am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen, werden wir Erfolg haben», betonte Affentranger. Beim Referat war deutlich zu spüren, dass sich der Altdorfer Jungpolitiker in seiner wichtigen Funktion bereits wohlfühlt und ein gewisses Wahlfieber spürt. «Es erwartet uns viel Arbeit, die ich gerne mit euch zusammen in Angriff nehmen will», betonte er. «Jede kleine Arbeit entlastet eine andere», meinte er und stiess mit dieser Aussage auf grosse Akzeptanz. Der Vorsitzende bedankte sich beim Kommissionspräsidenten für sein grosses Engagement und versicherte ihm, dass er im Wahlkampf auf die tatkräftige Unterstützung der Ortspartei Schächental zählen dürfe.

Nach der GV präsentierten Naturfilmemacher Toni Gnos und Vorstandsmitglied Max Baumann den neusten Film «Faszination Natur». (pd/bar)