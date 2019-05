SVP Uri nominiert Pascal Blöchlinger und Christian Arnold Die SVP Uri steigt mit Pascal Blöchlinger in den Nationalrats-Wahlkampf. Er gibt zugleich sein Amt als Parteivorsitzender ab. Christian Arnold soll 2020 einen Regierungsratssitz holen und die Durststrecke beenden. Urs Hanhart

Sie steigen für die SVP Uri in den Wahlkampf: Nationalratskandidat Pascal Blöchlinger (rechts) und Christian Arnold, der den 2016 verlorenen Regierungsratssitz zurückerobern soll. (Bild: Urs Hanhart, Flüelen, 23. Mai 2019)

Die SVP Uri führte gestern in Flüelen ihren Nominations-Parteitag für die Nationalratswahlen vom Herbst und die Regierungsratswahlen vom nächsten Jahr durch. Zunächst musste jedoch ein neuer Parteipräsident gewählt werden. Der bisherige Vorsitzende Pascal Blöchlinger stellte sein Amt zur Verfügung, weil er voraussichtlich bald zum Landratspräsidenten gewählt wird. Zum Übergangspräsidenten für ein Jahr wurde Landrat Christian Arnold, Seedorf, bestimmt. 2020 soll dann der amtierende Vizepräsident Fabio Affentranger, der zurzeit die Junge SVP Uri präsidiert, den Vorsitz übernehmen.

Bei den Nominationen folgten die 46 versammelten Parteimitglieder den Empfehlungen der Geschäftsleitung. Als Kandidat für die Nationalratswahlen wurde einstimmig Pascal Blöchlinger gewählt. Der bisherige SVP-Nationalrat Beat Arnold wird nach einer kurzen Amtsdauer von vier Jahren aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten. Blöchlinger betonte:

«Beat Arnold leistete eine gute Arbeit in Bern und hat sich für den Kanton Uri intensiv eingesetzt. Diese Arbeit muss weitergeführt werden.»

«Mit rund 23 Prozent Wähleranteil ist die SVP Uri die drittstärkste Partei und hat somit den klaren Anspruch auf eine Vertretung in den nationalen Parlamenten. Um unsere Urner Anliegen gebührend in der nationalen Politik einbringen zu können, muss Uri weiterhin in der grössten Fraktion des Nationalrats vertreten sein.

Seit 2013 an der Spitze der SVP Uri

Blöchlinger wurde 2012 in den Landrat gewählt. Von 2013 bis gestern präsidierte er die SVP Uri. Als Landrat hat er momentan die Funktion des Vizepräsidenten inne. Der Betriebsökonom ist Verantwortlicher für Antragsprozesse und Reporting bei einer Kreditkartenherausgeberin und Verwaltungsrat einer Familienunternehmung. «Ich kandidiere als Nationalrat, weil mir die parlamentarische Politik Freude macht», sagte Blöchlinger und ergänzte: «Als Nationalrat ist der direkte Kontakt zur Bevölkerung, zur kantonalen wie kommunalen Politik, zu Verbänden und zur Wirtschaft ausschlaggebend. Diesen würde ich intensiv pflegen. Ich will ein Nationalrat zum Anfassen sein.»

Als Regierungsratskandidat für 2020 wurde einstimmig Christian Arnold aus Seedorf nominiert. 2015/2016 präsidierte er das Kantonsparlament. Arnold betonte: «Die SVP Uri gehört wieder in die Regierung und hat Anspruch auf mindestens ­einen Sitz. Ich finde es wichtig, dass die Exekutive wieder bürgerlicher wird. Zudem muss sie wieder unternehmerischer und strategischer agieren.»