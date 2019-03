SVP Uri: Pascal Blöchlinger und Christian Arnold sollen es richten Der Urner Nationalrat Beat Arnold (SVP, Schattdorf) tritt zu den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober 2019 nicht mehr an. Als Nachfolger will die SVP Uri Parteipräsident Pascal Blöchlinger, Altdorf, ins Rennen schicken. Zudem soll Christian Arnold, Seedorf, im März 2020 den 2016 verlorenen SVP-Regierungsratssitz zurückerobern. Bruno Arnold

Jubiläumsfeier der SVP Uri in Schattdorf. Pascal Blöchlinger, Präsident SVP Uri

Im Herbst 2018 musste sich der bald 41-jährige Schattdorfer SVP-Politiker Beat Arnold einer Hirntumor-Operation unterziehen und anschliessend eine Chemotherapie beginnen. Am 4. März 2019 hat er seine politische Arbeit in der Grossen Kammer in Bern wieder aufgenommen. Vielerorts war in den vergangenen Monaten und Wochen intensiv über die politische Zukunft des ehemaligen Urner Sicherheitsdirektors und einzigen Urner Nationalrats spekuliert worden. Nun besteht Klarheit: Ende November wird damit Schluss sein. Beat Arnold tritt zu den eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober nicht mehr an und verlässt den Nationalrat nach vier Jahren aus gesundheitlichen Gründen. Dies geht aus einer Medienmitteilung der SVP Uri vom Freitag hervor. Die Tage nach der März-Session in Bern hätten aufgezeigt, dass Beat Arnold seine ganze Energie seiner Genesung widmen müsse.

Blöchlinger soll Arnold beerben

Die SVP wird anstelle von Arnold den 42-jährigen Altdorfer Landrat Pascal Blöchlinger ins Rennen um den Sitz im Nationalrat schicken. Er vertritt die Gemeinde Altdorf seit 2012 im Kantonsparlament und amtiert zurzeit als Vizepräsident.

Christian Arnold soll Regierungsrat werden

Christian Arnold aus Seedorf amtierte 2015/16 als Landratspräsident und kandiert im März 2020 als Regierungsrat. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, Juni 2015)

Die Parteileitung hatte auch mit Landrat Christian Arnold, Seedorf, über eine mögliche Kandidatur als Nationalrat Gespräche geführt. Dieser verzichtet aber und setzt stattdessen auf eine Kandidatur für den Regierungsrat im März 2020. Die SVP will dannzumal mit allen Mitteln den 2016 verlorenen Sitz in der Exekutive zurückerobern. Der 42-jährige Christian Arnold politisiert seit 2012 im Kantonsparlament und präsidierte die Urner Legislative im Amtsjahr 2015/16. Die Ortsparteien sind eingeladen, bis zum 30. April 2019 zuhanden der Parteileitung weitere mögliche Kandidatinnen und Kandidaten zu melden. Die Nomination für die Nationalrats- und die Regierungsratswahlen wird an der ausserordentlichen Nominationsversammlung vom 23. Mai 2019 stattfinden.

Beat Arnold als Mann der ersten Stunde

Der diplomierte Bau- und Wirtschaftsingenieur Beat Arnold aus Schattdorf war der Mann der ersten Stunde innerhalb der SVP. 2010 wurde der damalige Schattdorfer Landrat und Fraktionspräsident zum ersten Urner SVP-Regierungsrat gewählt und war Vorsteher der Sicherheitsdirektion. Arnold amtierte knapp sechs Jahre lang als Vorsteher der Sicherheitsdirektion. Als erster Urner SVP-Politiker schaffte er im Herbst 2015 gegen Frieda Steffen (CVP, Andermatt) und Annalise Russi (Grüne Uri) auch den Sprung ins eidgenössische Parlament in Bern. Hier wurde er Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission (SIK) und Verantwortlicher für den Bereich Sicherheitspolitik der SVP Schweiz. Aufgrund seiner Wahl in den Nationalrat trat Arnold per Ende Mai 2016 als Urner Regierungsrat zurück. Bei den Wahlen vom April 2016 verlor die SVP ihren einzigen Sitz in der Urner Exekutive wieder. Damals scheiterte die SVP-Kandidatin Petra Simmen-Zurfluh im zweiten Wahlgang. Sie musste Urs Janett (FDP, Altdorf) und Dimitri Moretti (SP, Erstfeld) im Kampf um die letzten beiden Plätze den Vortritt lassen.