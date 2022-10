Swiss Skills 2022 Noch mehr Urner Medaillen an den Swiss Skills: Dank der Minigolfanlage schafft es Simon Gisler aufs Podest Simon Gisler ging direkt nach den Lehrabschlussprüfungen and die Swiss Skills. Dort musste er einen Teil einer Minigolfanlage bauen und gewann Silber.

Gratulation zum Berufserfolg: (von links) Eltern Felix und Ursula Gisler, Medaillengewinner Simon Gisler, Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg, Berufsbildner Markus Indergand, Geschäftsführer Leo Baumann (beide Schelbert AG, Amsteg) und Yvonne Slongo, Leiterin Amt für Berufsbildung. Bild: Angel Sanchez

Die Berufs‐Schweizer-Meisterschaften (Swiss Skills) von Anfang September in Bern halten für die jungen Berufstalente besondere Aufgaben bereit. Das hat auch Simon Gisler vom Haldi feststellen müssen. In vier langen Arbeitstagen musste der Strassenbauer EFZ einen Teil einer Minigolfanlage bauen. Dies gelang Simon Gisler bestens: Er hat an den Berufsmeisterschaften den 2. Rang erreicht. Als Gewinner der Silbermedaille ist er Vize‐Schweizer-Meister geworden. Simon Gisler hat seine Ausbildung bei der Schelbert AG, Amsteg, absolviert. Berufsbildner Markus Indergand und Geschäftsführer Leo Baumann freuten sich über den tollen Erfolg ihres Mitarbeiters.

Bildungs‐ und Kulturdirektor Regierungsrat Beat Jörg besuchte jeden der Urner Medaillengewinner und überbrachte die Gratulationen des Regierungsrats. Zu acht Wettkämpfen sind die Urner Berufsleute angetreten und haben sieben Medaillen geholt. Gisler ist der zweite Medaillengewinner dieses Jahr, der vom Haldi kommt.

«Als einer von über 1000 Teilnehmenden haben Sie Ihr Können unter Beweis gestellt und erst noch eine Medaille gewonnen. Wir dürfen stolz sein, dass das in der übrigen Schweiz wahrgenommen wird», sagte Beat Jörg. Die vielen tausend Besucherinnen und Besucher der Swiss Skills in der Expo‐Halle Bern konnten sich übrigens von Simon Gislers Bautalent selbst überzeugen: Nach Fertigstellung durfte auf der Minigolfanlage eine Runde gespielt werden. (pd)