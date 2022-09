Swiss Skills 2022 Regierungsrat gratuliert Urner Lernendem zum Vize-Schweizer-Meister-Titel Josef Aschwanden aus Isenthal hat an den Berufsschweizermeisterschaften (Swiss Skills) in Bern teilgenommen und im Beruf Elektroniker EFZ den zweiten Rang erreicht.

Josef Aschwanden hat es geschafft: An der Swiss Skills 2022 durfte er das Podest besteigen. Als Gewinner der Silbermedaille ist der Urner nun Vize‐Schweizer-Meister im Beruf Elektroniker. Aschwanden, der auf der Alp Gitschenen in Isenthal aufgewachsen ist, musste am Wettkampf in der Expo‐Arena Bern vor grossem Publikum diverse knifflige Aufgaben lösen, sowohl im Hardwarebereich wie auch bei der dazugehörenden Software.

Gratulation zum Berufserfolg: (von links) Stefan Walker und Daniel Matter, beide Berufsbildner; Eltern Josef und Cornelia Aschwanden, Medaillengewinner Josef Aschwanden, Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg, Sisag-CEO Marco Zgraggen und Yvonne Slongo, Leiterin Amt für Berufsbildung. Bild: PD/Urner Zeitung

Bildungs‐ und Kulturdirektor Regierungsrat Beat Jörg gratulierte Josef Aschwanden in seinem Lehrbetrieb Sisag AG, Schattdorf. Wie allen Medaillengewinnern – insgesamt gingen sieben Medaillen in den Kanton Uri – überbrachte er ein kleines Präsent. «Ich bin beeindruckt von Ihrer Leistung», so Beat Jörg.

Der junge Berufsmann hat im Sommer 2022 die Lehre als Elektroniker EFZ mit ausgezeichneten Noten abgeschlossen und absolviert derzeit die Rekrutenschule. (kba/pd)