Tag der offenen Baustelle beim Kraftwerk Schächen Ein Jahr nach dem Spatenstich gewährt das Kraftwerk interessierten einen Einblick in die Baustelle.

Ein Clown unterhält die Kinder am Tag der offenen Baustelle. (Bild: PD)

(jb)

Im Kanton Uri ist die Energiewende in vollem Gange. Derzeit laufen mit dem Kraftwerk Schächen, dem Kraftwerk Erstfeldertal und dem Kraftwerk Palanggenbach gleich drei Neubau-Projekte für Wasserkraftwerke. «Der Baufortschritt des Neubau-Projektes Kraftwerk Schächen ist gemäss Zeitplan auf gutem Kurs», schreibt der Verwaltungsratspräsident der Kraftwerk Schächen AG und Vorsitzender der EWA-Geschäftsleitung Werner Jauch. Grund genug, die Öffentlichkeit ein Jahr nach dem Spatenstich zu einem «Tag der offenen Baustelle» einzuladen. Das Kraftwerk Schächen öffnete deshalb am vergangenen Samstag zwischen 10 und 16 Uhr seine Pforten für Interessierte. Dabei wurden Einblicke sowohl in die Bauarbeiten als auch in die Kraftwerktechnologie gewährt.

Erste Maschinengruppe soll im November ans Netz

Bei beinahe sommerlichen Temperaturen fanden sich zahlreiche Besucher bei der Kraftwerkzentrale auf dem RUAG-Gelände Neuland in Bürglen ein. Unter ihnen befanden sich auch bekannte Persönlichkeiten wie Regierungsrat Urs Janett. Geboten wurde unter anderem ein Rundgang in der Kraftwerkzentrale, gratis Verpflegung und ein Unterhaltungsprogramm für Kinder mit einem Clown und einer Hüpfburg. Mitarbeiter des EWA standen für Fragen rund um den Bau und die funktionellen Aspekte des Kraftwerks zur Verfügung.

Ein Shuttlebus führte zudem die Gäste zwischen der Kraftwerkzentrale und der Wasserfassung hin und her. Letztere befindet sich direkt beim Kraftwerk Bürglen, denn das Wasser aus diesem Kraftwerk wird für das Kraftwerk Schächen wiederverwendet. «Dadurch, dass das Wasser ab dem sogenannten Unterwasserkanal des Kraftwerks Bürglen gefasst wird, wird die Reinigung und Entsandung des Wassers erspart», wie Jonas Nowak, Projektleiter Leittechnik Energie beim EWA, und seine Kollegen erklärten.

Von der Wasserfassung bringt eine Druckleitung von 1,60 Meter Durchmesser und 2,5 Kilometer Länge das Wasser über ein Bruttogefälle von 81 Metern in die Kraftwerkzentrale. Dort wird künftig mit insgesamt drei Maschinen der Strom produziert, bevor das Wasser wieder in den Schächen gelangt. Ein Film über die Bauarbeiten vermittelte den Gästen Impressionen vom Bau dieser zum Teil sehr umfangreichen Anlagen.

Gemäss dem Zeitplan der Kraftwerk Schächen AG soll die kleinste der drei Maschinengruppen in der Kraftwerkzentrale bereits diesen November ans Netz. Die beiden grösseren werden 2020 folgen.

Schächen ist das Mittlere der geplanten Kraftwerke

Insgesamt wird das Kraftwerk dann eine Leistung von 4,9 Megawatt aufweisen und jährlich 16,4 Gigawattstunden Strom produzieren. Daran gemessen wird es das mittlere der drei eingangs erwähnten Kraftwerke sein. Es ist jedoch das Erste, welches den Betrieb aufnimmt. Das Kraftwerk Erstfeldertal mit einer Leistung von 11,5 Megawatt soll 2020 in Betrieb genommen werden und das Kraftwerk Palanggenbach mit 2,8 Megawatt Leistung 2022.

Bei allen drei Kraftwerken handelt es sich um sogenannte Partnerwerke, also solche an denen verschiedene Parteien beteiligt sind. Die Trägerschaft des Kraftwerks Schächen setzt sich zusammen aus EWA (51 Prozent), Kanton Uri (34 Prozent) und Korporation Uri (15 Prozent). Es ist ihr mit dem «Tag der offenen Baustelle» gelungen, nicht nur Einblick in ihr Projekt zu geben, sondern auch Werbung dafür zu machen, wie man gleichzeitig ökologisch und ökonomisch Strom erzeugen kann.