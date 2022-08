Talkshow aus dem Theater Uri Eine Ständerätin und ein Berufsstrahler geben sich auf dem Sofa gesprächig Heidi Z’graggen und Bruno Müller sorgten bei der Live-Radio-Talkshow «Persönlich» von Radio SRF 1 am Sonntagmorgen für eine unterhaltsame Stunde.

Michèle Schönbächler (rechts) konnte zu ihrer ersten «Persönlich»-Radiosendung Ständerätin Heidi Z'graggen und Berufsstrahler Bruno Müller begrüssen. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 21. August 2022)

Michèle Schönbächler erlebte am Sonntagmorgen im Theater Uri in Altdorf ihre Premiere als Moderatorin der Live-Radio-Talksendung «Persönlich». Die 41-jährige Obwaldnerin hat ihre Feuertaufe bestanden. Auf lockere, ungezwungene Art verstand sie, Ständerätin Heidi Z'graggen und Berufsstrahler Bruno Müller Fragen zu stellen, gut zuzuhören und den beiden Gästen auf dem Sofa persönliche Geschichten zu entlocken.

«Der eine sucht nach Kristallen, die andere nach Lösungen», sagte sie über ihre Gesprächspartnerin und ihren Gesprächspartner. Mit der Welt der Strahler ist Heidi Z'graggen bestens vertraut. Ihr Vater war ein guter Strahler. Fasziniert von der Welt der Kristalle ist die Urner Ständerätin nach wie vor.

Schmelzende Gletscher eröffnen neue Funde

Der Klimawandel hat Auswirkungen auch auf die Suche nach Mineralien. «Durch den starken Gletscherrückgang finden wir neue Klüfte», sagte Bruno Müller. Damit seien sie einerseits zwar einige der wenigen Profiteure. Andererseits schmerze es aber, wenn man sehe, wie die Eismassen zurückgehen. Auch Heidi Z'graggen macht sich Sorgen um den Klimawandel. Die grossen Niederschlagsmengen nach längerer Trockenheit würden die Reuss massiv anschwellen lassen und Wildbäche über die Ufer treten. Im Berggebiet müsse man schauen, wie man damit umgehen könne, damit Schäden verhindert werden könnten.

Wenn die Leidenschaft zum Beruf wird

Bruno Müller entschied sich vor sieben Jahren, die Suche nach Strahlen zum Beruf zu machen. Der gelernte Elektromonteur gab damals einen «interessanten und gut bezahlten Job» auf. Den mutigen Schritt hat er aber bis heute nicht bereut. Im Gegenteil: «Das hätte ich schon viel früher machen sollen.» Es sei der grösste Luxus, Zeit für sich zu haben und das zu machen, was man gerne tue. Neben seiner Tätigkeit als Strahler ist Bruno Müller Geschäftsführer des Kraftwerks Göschenen.

Mut brauchte auch Heidi Z'graggen vor vier Jahren für ihre Kandidatur als Bundesrätin. Nach der Nomination sei es hektisch gewesen. «Ich hätte nie gedacht, dass das Interesse der Journalistinnen und Journalisten derart gross ist», blickte sie zurück. Die damalige Zeit sei geprägt gewesen von einer «unglaublichen Anspannung». Man sei durchleuchtet und mit ganz vielen Fragen fast durchlöchert worden. Heidi Z'graggen erinnerte sich an einen gemeinsamen Auftritt mit Viola Amherd in einem grossen, edlen Saal in Zürich. Ein älterer, attraktiver Mann sei auf sie zugekommen. Eine von ihnen werde Bundesrätin, die andere gewinne die Freiheit, sagte er. Und der unbekannte Mann habe recht gehabt. Sie wäre schon gerne Bundesrätin geworden, meinte sie. Als Ständerätin habe sie mehr Freiheiten. Zudem sei ja nun mit Viola Amherd eine Vertreterin aus den Bergkantonen im Bundesrat und das sei super so.

Verkehr und Natur prägen die Urner Mentalität

Auf die Frage von Michèle Schönbächler, was die typischen Urner Werte seien, meinte Heidi Z'graggen: «Einerseits ist es der Durchgangsverkehr, der seit Jahrhunderten den Kanton prägt.» Die Urnerin respektive der Urner sei offen für neue Ideen. Prägen würden aber auch die Berge, die Gefahren von Lawinen und Hochwasser. Daher habe die Urnerin respektive der Urner eine abwartende Haltung. Heidi Z'graggen dazu:

«Ein amerikanischer Historiker hat einmal gesagt, wenn die Welt untergeht, möchte er im Kanton Uri leben. Da würde es drei Tage später passieren.»

Warten muss oft auch Bruno Müller, bis er den nächsten Fund macht. Das sei nicht immer einfach. Manchmal verliere man fast die Geduld, wenn man lange Zeit vergeblich grabe. Er sagt sich jedoch:

«Jede Stelle, an der man nichts findet, ist eine weniger bis zum nächsten Erfolg.»

Die Suche nach Strahlen sei früher fast eine Gier gewesen. Inzwischen habe er es sich zur Gewohnheit gemacht, bei einer neuen Kluft sich zuerst einmal hinzusetzen, etwas zu essen oder einen Schnupf zu nehmen. Und vor allem wolle er den Moment geniessen. Dann mache sich ein riesiges Glücksgefühl breit, das von ganz tief komme.