«Tankstelle Bühne» Theater Uri ist neuer Spielort für Zentralschweizer Nachwuchs 2013 entstand die Zentralschweizer Nachwuchsplattform «Tankstelle Bühne» aus einer Abschlussarbeit. Zum 10-jährigen Jubiläum wird neu auch das Theater Uri mit der Plattform zusammenarbeiten.

Die Zentralschweizer Nachwuchsplattform «Tankstelle Bühne» feiert bald ihr 10-jähriges Bestehen. Das Projekt, das jungen Theaterschaffenden die Möglichkeit bietet, ein Kurzstück professionell zu erarbeiten und aufzuführen, wächst pünktlich zum Jubiläum um zwei weitere Spielorte: Das Theater Uri und das Theater Burgbachkeller sind bei der nächsten Ausgabe ebenfalls dabei, wie die Plattform mitteilt.

So sieht das neue Plakat der Plattform aus. Bild: PD

Die Zusammenarbeit begründet Michel Truniger, Leiter des Theater Uri, folgendermassen: «Für Newcomer ist die Erfahrung, das Netzwerk und die Erweiterung des eigenen und künstlerischen Horizonts im Rahmen der Tankstelle ein wertvolles Erlebnis.» Der Blick in die Vergangenheit gibt ihm recht: Viele Gewinnerinnen und Gewinner der «Tankstelle Bühne» schafften dank des Projekts den Sprung in die Selbstständigkeit und etablierten sich in der Zentralschweiz als Kulturschaffende.

Mit dem Jubiläum startet die «Tankstelle Bühne» in eine neue Ära, wie sie schreibt. Neben den neuen Spielorten in Zug und Altdorf erneuert sich auch die Website. Neu ist die Kulturplattform unter www.tankstellebuehne.ch zu finden. (mha)