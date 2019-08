TCS-Sektion Uri beschenkt Urner Kindergärten Der Weg zum Kindergarten ist oft eine Herausforderung. Dank der TCS-Sektion Uri sind Kinder nun sicherer unterwegs.

Die Regenponchos sollen für mehr Sicherheit sorgen. (Bild: PD)

(pd/RIN) Für viele Urner Kinder hat kürzlich ein neuer Lebensabschnitt begonnen: der Kindergarten. Der Weg in den Kindergarten stellt die jungen Verkehrsteilnehmer dabei vor eine grosse Herausforderung. Die TCS-Sektion Uri engagiert sich deshalb schon seit mehreren Jahren, um die Sicherheit der jungen Fussgänger zu erhöhen. So finanziert die TCS-Sektion Uri die orangen Leuchtgürtel für Kindergartenkinder mit, die zu Beginn des Schuljahres abgegeben werden. Zudem wurden auch in diesem Jahr wieder gelbe Regenponchos an alle Kindergärten verteilt – sie sind schon von weitem für Autofahrer gut sichtbar.

«Mit einfachen Massnahmen wird die Verkehrssicherheit für die Kinder markant erhöht», erklärt Michael Meier, Präsident der TCS-Sektion Uri. «Und natürlich bietet der Poncho bei schlechtem Wetter einen optimalen Schutz vor dem Regen.» Ein weiteres Augenmerk legt TCS Schweiz jeweils darauf, dass Schulkinder der 1. Klasse mit Leuchtwesten ausgestattet werden.

Parallel zur Verteilung der Regenponchos und der Kindergartenstreifen hat die TCS-Sektion Uri verkehrstechnisch auf den Schulbeginn aufmerksam gemacht. Ergänzend zur Sicherheitskampagne «Rad steht, Kind geht» hat die Sektion auch in diesem Jahr mit Bannern und Plakaten die Autofahrer im ganzen Kanton darauf aufmerksam gemacht, dass wieder Schulkinder auf der Strasse unterwegs sind und dass im Strassenverkehr eine erhöhte Aufmerksamkeit gefordert ist.