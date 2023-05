Technische Probleme Gotthardtunnel ist in beide Richtungen gesperrt Die Dauer der Sperrung ist unbekannt. Klar ist: Sie kommt zur Unzeit.

Der Gotthardtunnel ist auf unbestimmte Zeit gesperrt. Grund dafür seien technische Probleme, wie der TCS auf Twitter schreibt.

#A2 - Gotthard - Chiasso - Gotthard-Tunnel in beiden Richtungen gesperrt, technische Probleme — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 26, 2023

Die Sperrung kommt zur Unzeit, denn der Pfingstverkehr zieht an. Bereits am Morgen gab es vor dem Gotthard-Nordportal einige Kilometer Stau. In den nächsten Stunden wird noch viel mehr Stau erwartet. (red)