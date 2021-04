Technologie Logistikum Schweiz plant in Uri die Baustelle der Zukunft Ein neues Projekt der Logistikum Schweiz GmbH mit Sitz in Altdorf untersucht den Einsatz von neuen Technologien in der Baulogistik. Dadurch sollen Baustellen künftig effizienter und nachhaltiger werden. Nun sucht das Logistikum Schweiz Fachkräfte vor Ort.

Die Logistik spielt auch auf Baustellen eine immer wichtigere und komplexere Rolle. Visualisierung: PD

(zgc) Die Baubranche gilt als eine der wichtigsten Industrien der weltweit und trägt zu einem hohen Anteil an den globalen CO 2 -Emissionen bei. Gleichzeitig streckt die Digitalisierung in dieser Branche noch in den Kinderschuhen. Das soll sich nun ändern. Die Logistikum Schweiz GmbH mit Sitz in Altdorf im Kanton Uri untersucht derzeit gemeinsam mit verschiedenen Projektpartnern die Anwendung neuer Produktionsmethoden und Logistikkonzepte, um Baustellen in Zukunft effizienter und nachhaltiger zu gestalten, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Logistikum Schweiz GmbH wurde im Herbst 2019 vom Verein Netzwerk Logistik (VNL), von der Fachhochschule Oberösterreich und von Detranz (Kompetenzzentrum für transporteffizientes Wirtschaften) gegründet. Gegenwärtig arbeitet ein dreiköpfiges Team in den Räumlichkeiten des Working-Points an der Dätwylerstrasse 27 in Altdorf am Aufbau des Kompetenz- und Innovationszentrums im Bereich Logistik. Dazu besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kanton Uri und der Hochschule Luzern. Der Aufbau des Logistikum Schweiz wird zudem aus Mitteln der Neuen Regionalpolitik (NRP) des Kantons Uri und des Bundes finanziert. Die verschiedenen, vielfach interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsprojekte des Logistikums Schweiz werden durch Beiträge der Wirtschaft, öffentlichen Hand und Stiftungen ermöglicht. Unter anderem hat auch die Dätwyler-Stiftung die Unterstützung für ein aktuelles Forschungsprojekt zugesichert.

Auch die Europäische Union unterstützt das Projekt

Das nun gestartete Baulogistik-Projekt «ABH103 Bauen 4.0» wird zudem von Interreg unterstützt. Interreg ist ein Regionalförderprogramm der Europäischen Union zur Förderung grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Schweizer Projektpartner sind der Verein VNL, die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und die Cablex AG. Aus Deutschland engagieren sich Intralogistik Netzwerk Baden-Württemberg, Frankfurt Economics, Prodartis, Würth, STO sowie die Hochschule Bieberach und die Duale Hochschule Baden-Württemberg.

«Die Baustellen sind heute mit einem steigenden Preis- sowie Zeitdruck konfrontiert»,

Herbert Ruile ist Geschäftsführer der Logistikum Schweiz GmbH. Bild: PD

sagt Herbert Ruile, Geschäftsführer der Logistik Schweiz GmbH. «Sie müssen zudem zunehmend ökologische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.» Dazu käme, dass bei Baustellen, gerade in dichtbebauten Siedlungsräumen, oftmals nur wenig Platz für Installationen oder die Materiallagerung zur Verfügung stünde. «Die Logistik ist ganz wesentlich auf einer Baustelle», so Ruile, «nur dank guter Planung können die verschiedenen Handwerker Hand in Hand arbeiten.»

Das Interreg-Projekt analysiert deshalb die Logistiksysteme einer Baustelle und versucht, diese zu optimieren – von der Planung, den Rohstoffen, über die Installationsplätze bis hin zur Reststoffverwertung. «Gerade die Digitalisierung bietet neue und innovative Lösungsansätze», sagt Ruile. So könnten beispielsweise leistungsfähige Drohnen Kränen auf gewissen Baustellen ersetzen. Auch der Einsatz von 3D-Druckern für die Herstellung von Bausubstanzen vor Ort sei künftig vermehrt denkbar. Die Drucker könnten mithelfen, die Transporte und somit die Kosten sowie den CO 2 -Ausstoss zu reduzieren.

Nun sind Schweizer Fachkräfte gesucht

Die Projektverantwortlichen sind überzeugt, dass raue Zeiten auf die Baubranche zukommen werden, wenn es bezüglich der Logistik keine Effizienzsteigerung gibt. So seien nachhaltige und transparente Planungen auf allen Ebenen nötig, um Kosten auf den Baustellen minimieren zu können. Stattdessen müsse der Automatisierungsgrad der Produktion erhöht werden, um auch mehr Sicherheit auf den Baustellen zu schaffen. Um schneller und sicherer zu bauen, brauche es zusätzliche Standardisierungen, welche die vermehrte Vorfertigung der Bauelemente zulasse. Weiter müssen die Baustellen künftig mit reduziertem Materialeinsatz auskommen.

Die Projektverantwortlichen wollen nun diverse Szenarien für die Baustelle der Zukunft erarbeiten und der Einsatz neuer Technologien überprüfen. Diese sollen anschliessend anhand eines Referenzmodells simuliert und hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Ökologie untersucht werden. Ein weiteres Ziel der Projektverantwortlichen ist, eine internationale Kooperationsplattform für Innovationen in der Baulogistik zu entwickeln. Um das grenzübergreifende Interreg-Projekt «ABH103 Bauen 4.0» stemmen zu können, sucht das Logistikum Schweiz in Altdorf derzeit noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Projekt soll letztlich nicht nur Szenarien für die Baustelle der Zukunft auf dem Papier entwickeln. Die Ergebnisse sollen zu einem späteren Zeitpunkt in Zusammenarbeit mit Partnern in Form von Workshops innerhalb der Branche kommuniziert werden. Die Ergebnisse sind auch langfristig von grossem Interesse der künftigen Bauherrschaften, den Baufirmen und den Planern, sind die Verantwortlichen überzeugt.