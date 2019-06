Bürglen feiert Tells Turncracks Die Athleten des Turnvereins und der Geräteriege Bürglen sind nach dem Eidgenössischen Turnfest von der Gemeinde empfangen worden. Gratuliert hat ihnen auch Regierungsrat Beat Jörg. Urs Hanhart

Die Nationalturner Jonas Gisler, Andi Imhof und Matthias Herger (von links) beim Einzug durch Bürglen. (Bild: Urs Hanhart, Bürglen, 23. Juni 2019)

Am Eidgenössischen Turnfest schnitten die National- und Sektionsturner des Turnvereins Bürglen sowie die Turnerinnen der Geräteriege Bürglen sehr erfolgreich ab. Das wurde am vergangenen Montag im Tellendorf gebührend gefeiert.

Die Sportler erlebten einen sehr herzlichen Empfang. Los ging es mit einem Einzug vom Kirchplatz zur Aula. Angeführt wurde der Tross vom örtlichen Musikverein. Unmittelbar dahinter folgte Andi Imhof, der in Aarau das Kunststück fertigbrachte, sich zum dritten Mal in Folge die Krone im Nationalturnen zu sichern. Aufgrund dieser geschichtsträchtigen Leistung stand er an der Feier denn auch im Mittelpunkt. Imhof marschierte bestens gelaunt zusammen mit seinen Kindern durchs Dorf und durfte viele spontane Ovationen von Zaungästen entgegennehmen.

Sympathieträger und Vorbilder für die Jugend

Flankiert wurde Imhof von Matthias Herger, der im Nationalturnen den vierten Platz belegt hatte, und von Jonas Gisler, der seinen ersten Nationalturnerkranz geholt hatte. Komplettiert wurde der Festzug von den anderen Nationalturnern, den Sektionsturnern, den Geräteturnerinnen sowie von Fahnenträgern.

Vor dem Apéro gab es verschiedene Kurzansprachen. Felix Gisler, Präsident des TV Bürglen, betonte:

«Ganz Bürglen ist stolz auf unsere Turnerinnen und Turner. Sie haben in Aarau Superleistungen erbracht.»

Gemeindepräsidentin Luzia Gisler meinte, die Sportler hätten für das Tellendorf viel Ehre eingelegt. Für die Jugendlichen seien sie echte Vorbilder. Regierungsrat Beat Jörg überbrachte die Gratulationen der Urner Exekutive und unterstrich: «Die Turnerinnen und Turner sind echte Sympathieträger für unseren Kanton. Aber auch die vielen Betreuer, Helfer und Funktionäre haben Grosses geleistet. Ohne sie wären solche Erfolge nicht möglich gewesen.»

Zum Schluss ergriff TV-Bürglen-Aushängeschild Imhof kurz das Wort. Der Champion zeigte sich sichtlich gerührt und sagte zur Festgemeinde: «Es ist etwas Besonderes für mich sowie auch meine Turnkameradinnen und -kameraden, von der Gemeinde so eindrücklich empfangen zu werden. Speziell schön ist, dass so viele Leute gekommen sind und unsere Leistungen würdigen. Ähnliches habe ich hier zwar schon mehrfach erlebt. Aber das sind immer wieder unvergessliche Momente.»