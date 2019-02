Tellpark lädt zur Fasnacht ein Kinderschminken und Ballonmodellieren sowie eine geballte Ladung Guggen-Power sorgen für fasnächtliche Stimmung.

Dass sich Toni Herger in der Ballonkunst auskennt, hat er bereits im vergangenen Jahr im Tellpark unter Beweis gestellt. (Bild: PD)

Die Kinderfasnacht im Tellpark Schattdorf startet in diesem Jahr mit einer «aufgeblasenen Angelegenheit». Beim Ballonmodellieren beweist «Mr. Balloni» im Kinderbereich im 1. OG genauso viel Fingerspitzengefühl wie Kreativität. Seit 2013 arbeitet Toni Herger aus Altdorf nebenberuflich als Ballonkünstler und fertigt originelle Figuren aus Luftballons an. Was Mr. Balloni alles für Sujets aus seinem Ballon-Repertoire zaubern kann, erleben Kinder am Mittwoch, 13. Februar, von 14 bis 17 Uhr. Die luftigen Kunstwerke dürfen natürlich mit nach Hause genommen werden.

Bereits im vergangenen Jahr verlieh Toni Herger dem Tellpark Schattdorf eine kunterbunte, fasnächtliche Atmosphäre. Mit riesigen Schlössern und meterlangen Drachen – natürlich alles aus Ballonen gefertigt – verwandelte der Altdorfer das Einkaufscenter in eine fasnächtliche Märchenwelt.

Was soll es sein? Ein fauchender Tiger, eine süsse Prinzessin oder doch lieber der furchtlose Spiderman? Fasnachtszeit bedeutet auch, in eine andere Rolle zu schlüpfen und sich zu verkleiden. Wer aber weniger auf Masken steht und doch zum närrischen Treiben dazugehören möchte, kommt beim Kinderschminken auf seine Kosten. Das farbenfrohe Schminkvergnügen für die kleinen Fasnächtler findet am Mittwoch, 20. Februar, von 14 bis 17 Uhr statt.

Mit den «Bäusyräller» die Wintergeister vertreiben

Lauter wird es drei Tage später. Am Fasnachtssamstag, 23. Februar, heizen nämlich die «Bäusyräller Amsteg» mit einem Konzert dem Tellpark gehörig ein. Die geballte Ladung Guggen-Power ist ab 15.15 Uhr zu hören. Das Shoppingcenter Tellpark Schattdorf lädt alle Fasnachtsfreunde und natürlich auch Nicht-Fasnächtler dazu ein, die bösen Wintergeister zu vertreiben. (pd/RIN)