Tellsplatte: Restaurantbetreiber kämpfen um «ihren» Schiffsteg Die Schiffstation Tellsplatte bleibt bis 2021 gesperrt. Am Sonntag, 27. Januar, eröffnen die Betreiber des Seerestaurants Tellsplatte eine Spendensammlung zu Gunsten der Sanierung des maroden Schiffsstegs.



Kursschiffe der SGV können den Schiffssteg an der Tellsplatte nicht mehr anfahren. (Bild: Keystone/Urs Flüeler (Sisikon, 17. Juli 2018))

«Seien Sie ein Held, damit Tells Schiffstation bald wieder angefahren wird!» – mit diesen Worten gehen die Betreiber des Seerestaurants Tellsplatte, Roman und Gabriela Gick, ab Sonntag auf Spendensuche.

Mit dem Kauf eines Schlössli für 5 Franken können Interessierte als «Tells Helden» die Sanierung des Schiffstegs unterstützen. Persönliche Schlössli sind ab März jeweils sonntags von 13 bis 16 Uhr im Seerestaurant Tellsplatte erhältlich, wie einem Flugblatt zu entnehmen ist. Wer das persönliche Schlössli schon heute aufhängen will, soll sich per Mail an info@seerest-tellsplatte.ch melden. Der Nettoerlös fliesst komplett in die Sanierung der Schiffstation Tellsplatte, heisst es auf dem Flugblatt, das auf Deutsch, Französisch und Englisch zu lesen ist. (pd/eca)